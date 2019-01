Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Jarl Magnus Riiber torna al successo - battuti Magnus Krog e Wilhelm Denifl : Il norvegese Jarl Magnus Riiber torna al successo nella Coppa del Mondo di Combinata nordica e si impone nella prima Gundersen di Trondheim (Norvegia). Davanti al proprio pubblico il leader della classifica generale ritrova il podio dopo il digiuno delle ultime due tappe e riprende così al meglio la corsa verso la conquista della prima sfera di cristallo della carriera. Riiber, partito quarto dopo il salto, ha saputo fare la differenza nel ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Wilhelm Denifl in testa dopo il salto - norvegesi all’attacco : Si sposta in terra norvegese, precisamente in quel di Trondheim, la Coppa del Mondo di Combinata nordica, che oggi vede in scena una Gundersen con salto dall’HS138. In testa dopo la prova dal trampolino c’è l’austriaco Wilhelm Denifl: in una gara condizionata dal vento favorevole riesce a sfruttare una finestra positiva, raggiunge quota 135.5 e stampa il punteggio di 114,8. Il primo inseguitore del fondo sarà il russo Ernest ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber sempre al comando - Mario Seidl sale al secondo posto : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : nel Provisional Competition Round in testa Jarl Magnus Riiber : Si è concluso il Provisional Competition Round della tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica, in corso a Trondheim, in Norvegia: in testa il padrone di casa Jarl Magnus Riiber, con 145.9 punti, davanti all’austriaco Franz-Josef Rehrl, secondo a quota 144.0 (con un ritardo che sarebbe di 8″). I due hanno fatto il vuoto: molto staccati tutti gli altri concorrenti. Terzo il nipponico Yoshito Watabe, con 136.4 (per 38″ di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Jarl Magnus Riiber vuole tornare al successo - l'Italia non parteciperà a questa tappa : Domani prenderà il via a Trondheim (Norvegia) la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il fine settimana di gare inizierà come di consueto venerdì con il Provisional Competition Round, mentre sabato e domenica si svolgeranno due Gundersen con salto dal trampolino HS138 e 10 km di fondo. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questo appuntamento. Ancora una volta i riflettori saranno puntati sul norvegese Jarl

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Jarl Magnus Riiber vuole tornare al successo - Alessandro Pittin pronto a confermarsi il migliore nel fondo : Domani prenderà il via a Trondheim (Norvegia) la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il fine settimana di gare inizierà come di consueto venerdì con il Provisional Competition Round, mentre sabato e domenica si svolgeranno due Gundersen con salto dal trampolino HS138 e 10 km di fondo. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questo appuntamento. Ancora una volta i riflettori saranno puntati sul norvegese Jarl ...

Combinata nordica - Mondiali Junior 2019 : titolo a Julian Schmid. Aaron Kostner sesto in rimonta : Il tedesco Julian Schmid conquista l’oro nella Gundersen di 5 km ai Mondiali Junior 2019 di Combinata nordica, in corso di svolgimento a Lahti (Finlandia). Dopo aver realizzato il terzo punteggio nel salto, Schmid ha staccato i rivali nel segmento di fondo, facendo il vuoto nell’ultimo giro. Argento per l’austriaco Johannes Lamparter, che conferma il secondo posto nel salto e chiude a 5.3”. Il norvegese Jens Luraas Oftebro, che aveva realizzato ...

Combinata nordica - Mondiali Junior 2019 : Daniela Dejori chiude al sesto posto - oro per Ayane Miyazaki : Si sono aperti oggi a Lahti (Finlandia) i Mondiali Junior 2019 di Combinata nordica. Nella Gundersen femminile, la prima nella storia per questo evento, la giapponese Ayane Miyazaki conquista la medaglia d’oro. L’atleta nipponica, dopo aver realizzato il terzo punteggio nel salto, ha fatto la differenza nel segmento di fondo di 5 km, riuscendo a staccare le rivali nell’ultimo tratto. Argento per la norvegese Gyda Westvold Hansen a 3.6”, mentre ...

Combinata nordica – Mondiali juniores Lahti : Annika Sieff non va oltre l’11° posto nel salto - adesso i 5 km di fondo : Annika Sieff undicesima e Dejori quindicesima dopo il salto ai Mondiali juniores di Lahti: alle 14.30 i 5 km di fondo Annika Sieff undicesima e Daniela Dejori quindicesima: nel segmento di salto della Gundersen femminile che apre il programma di Combinata nordica ai Mondiali juniores di Lahti, le due azzurre hanno centrato un buon piazzamento. Dal trampolino HS100 la 15enne altoatesina ha totalizzato 88,2 punti coprendo la distanza di 81,5 ...

