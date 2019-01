Coldiretti - per il "picco di influenza" in 2 - 8 milioni a letto. Consigli di "rimedi contadini" : Quasi 3 milioni di italiani, le stime per la precisione parlano di 2,8 milioni di persone, sono già stati colpiti dall'influenza e con il "picco stagionale" ormai vicino arrivano i "rimedi contadini" ...

Eni-Coldiretti alleati per sviluppo filiera italiana biometano agricolo : Eni e Coldiretti si alleano per sviluppare la filiera italiana del biometano agricolo e rendere più sostenibile la mobilità in un'ottica di economia circolare

Trivelle : nasce il patto tra Eni e Coldiretti per la coltivazione del biogas : Alleanza tra Eni e Coldiretti per sviluppare la filiera italiana del biometano agricolo e rendere più sostenibile la mobilità in un’ottica di economia circolare. Eni e Coldiretti hanno sottoscritto il primo accordo di collaborazione con l’obiettivo di sviluppare nel settore trasporti la filiera nazionale del biometano avanzato, prodotto da rifiuti, valorizzando gli scarti e sottoprodotti ottenuti dall’agricoltura e dagli ...

Coldiretti - grande vittoria per l'etichetta Made in Italy con il Dl semplificazione : ... esperimenti in diretta e tante curiosità 2019-01 Redazione Corsara Genova di ferro e aria Gaslini, inaugurato il nuovo Laboratorio di Genetica Umana , foto, 2019-01 Redazione Corsara ECONOMIA & ...

Cambiamenti climatici - Coldiretti : la spesa per il gelato vola a 3 miliardi : I Cambiamenti climatici fanno volare a 3 miliardi di euro i consumi di gelato nel 2018, anno che ha fatto registrare temperature di 1,58 gradi superiori alla media del periodo e si è classificato al primo posto in Italia fra quelli più roventi dal 1800: lo stima la Coldiretti in occasione dell’apertura del salone internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianali ‘Sigep‘ a Rimini. Una tendenza in atto ormai da ...

Sostanze chimiche negli alimenti - Coldiretti : storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea - cibo extra UE 12 volte più pericoloso : E’ necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare lo storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea sulle Sostanze chimiche negli ...

Xylella - Coldiretti : “Danni per 1 - 2 miliardi. Va fermata” : Coldiretti, in occasione della manifestazione degli agricoltori scesi in piazza a Monopoli, ha reso noto che “sono saliti a 1,2 miliardi i danni provocati dal diffondersi della Xylella fastidiosa, il batterio che provoca il rapido disseccamento dell’olivo, che avanza inesorabilmente in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando fu data la prima segnalazione di anomali disseccamenti su un ...

Coldiretti - cani randagi pericolo per le aziende agricole : ammazzate 30 pecore : Non bastava il prezzo del latte a prezzi irrisori, i danni del maltempo, i premi comunitari sempre a rilento, la fauna selvatica che imperversa nelle aziende. I pastori devono anche combattere e fare ...

Maltempo - Coldiretti : SOS gelo per verdure e ortaggi al Sud : Con l’anomala ondata di Maltempo accompagnata da gelo e neve sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi del Mezzogiorno che rifornisce i mercati nazionali ed esteri. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti di questo inizio 2019 che vede l’Italia “capovolta” con il sud nella morsa del freddo e il nord alle prese con la siccità e temperature al di sopra alla media che alimentano il rischio incendi. Nelle campagne del sud – ...

Coldiretti - arrivano dazi Ue per il riso asiatico : Dalla prossima settimana scatteranno i dazi nei confronti delle importazioni di riso provenienti dalla Cambogia e dalla Birmania , ex Myamar,. L' Unione Europea cambia rotta e a renderlo noto è una ...

Gli impermeabili giallo Coldiretti : Migliaia di agricoltori sono ieri mattina si sono riuniti avvolti nei loro impermeabili giallo Coldiretti in via XX settembre a Roma davanti ministero delle Politiche Agricole. L’hanno fatto per denunciare l’assenza nella legge di Bilancio di misure utili a garantire adeguate risorse al Fondo di sol

Coldiretti : SOS per gli ulivi italiani - produzione dimezzata : Con una produzione praticamente dimezzata è l’olio extravergine di oliva Made in Italy a subire quest’anno gli effetti più pesanti del cambiamento climatico con una strage che lo scorso inverno ha compromesso 25 milioni di ulivi in zone particolarmente vocate e fatto crollare il raccolto che quest’anno si aggira attorno ai 200 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici per la pianta simbolo della dieta mediterranea. E’ la situazione ...

Dalla Puglia a Roma - con i trattori per protestare Oggi la manifestazione di Coldiretti : ... sono alcune delle criticità da affrontare per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione che vede impegnate oltre 400mila ...

Vino italiano a +5.7% : soddisfazione per Coldiretti Toscana : Attilio Scienza e del direttore Generale di Ismea Raffaele Borriello. Dopo aver raggiunto il minimo oggi i consumi di Vino hanno invertito la tendenza, questo grazie ad una maggiore attenzione e ...