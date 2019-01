: Ultim'ora #Civil Rights,riassegnato premio a Davis - Cyber_Feed : Ultim'ora #Civil Rights,riassegnato premio a Davis - TelevideoRai101 : Civil Rights,riassegnato premio a Davis - BuffagniRoberto : Filmina sulla legge satanica (infanticidio legale) votata al senato NY, con i satanisti che esultano con la coscien… -

IlInstitute di Birmingham in Alabama, si scusa con la studiosa e attivista Angelae le riassegna ilche le aveva revocato. A ottobre le era stato assegnato ilFred Shuttlesworth per i diritti umani, ma il riconoscimento era stato sospeso a seguito delle proteste della comunità ebraica per il supporto dellaalla causa palestinese. Attivista e leggenda del movimento per i dirittii,laè stata membro del partito comunista,delle Pantere Nere e del direttivo del movimento studentesco.(Di sabato 26 gennaio 2019)