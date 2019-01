Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto domenica 27 gennaio

Il primo re : il film epico che narra le origini di Roma dal 31 gennaio al Cinema : Da giovedì 31 gennaio verrà proiettato nelle sale cinema tografiche italiane "Il primo re", film epico -drammatico prodotto e diretto da Matteo Rovere e distribuito da 01 Distribution. I protagonisti del lungometraggio sono Alessandro Borghi, giovane attore Roma no già noto per aver esordito al cinema con "Cinque" e per aver aver ottenuto ruoli da co-protagonista in " Roma criminale", "Suburra" e "Non essere cattivo", e Alessio Lapice, interprete ...

Shut Up and Play the Piano film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Shut Up and Play the Piano è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale domenica 10 febbraio 2019. La pellicola, che rimarrà in programmazione solo per tre giorni fino al 13 febbraio, è un documentario, biografico del 2018, diretto da Philipp Jedicke, con Chilly Gonzales. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Shut Up and Play ...