Chiara Ferragni si difende dalle critiche e fa una provocazione FOTO

Chiara Ferragni "mamma in topless" su Instagram : scoppia la bufera : Chiara Ferragni ci tiene molto a ribadire che non è perchè è diventata mamma che non può più postare foto hot. La bella influencer, moglie di Fedez e mamma del...

Chiara Ferragni istiga il web e si mette in topless. Bufera in rete : "Leo sarà imbarazzato" : Il web attacca Chiara Ferragni? E lei risponde con una foto super hot. Evidentemente anche la fashion blogger più conosciuta al mondo si è stancata dei soliti insulti, minacce ed offese. Per questo motivo, oggi ha deciso di anticipare tutti. Come? Pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in topless. E se già solo lo scatto con il seno scoperto fa sbizzarrire il popolo della rete, lei ci aggiunge una didascalia che ha l'aria di prendere in ...

Fedez - a Ghali non piace il suo album : «Che noia Airlines». Il marito di Chiara Ferragni risponde così : Il volo "Paranoia Airlines" è decollato il 25 gennaio diretto da subito in cima alla classifica di iTunes: si tratta dell'ultimo albumb di Fedez, che ha già conquistato i...

Chiara Ferragni e Fedez - "è crisi". Il retroscena sul rientro dal viaggio di nozze : Poco dolce il rientro dalla luna di miele alle Maldive per gli sposini Chiara Ferragni e Fedez. Come riporta il settimanale Oggi, pare che la fashion blogger e il cantante, anziché godersi un tranquillo viaggio di ritorno a Milano, si siano scatenati con una discussione animata in areo. Sarebbe stat

Chiara Ferragni attaccata da Roberto D’Agostino : la mamma replica alle accuse : Nella puntata precedente di CR4 – La Repubblica delle donne la mamma di Chiara Ferragni ha avuto un duro scontro con Roberto D’Agostino, dopo che quest'ultimo ha pesantemente criticato l’influencer cremonese. Marina Di Guardo nella serata di mercoledì è intervenuta nel salotto di Piero Chiambretti per presentare il suo nuovo libro: “La memoria dei corpi”. Dopo aver parlato di alcuni dettagli riguardanti la trama del libro, il discorso si è ...

Fedez e Chiara Ferragni - lite furiosa in aereo : l’indiscrezione : Una lite furiosa in aereo di ritorno dal viaggio di nozze. I protagonisti? Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il matrimonio celebrato il 1 settembre a Noto, in Sicilia, i Ferragnez sono partiti per la luna di miele alle Maldive. Un viaggio lussuoso e romantico raccontato dalla coppia su Instagram con video e foto che hanno raccolto migliaia di Like e commenti. Sembra però che la realtà raccontata sui social fosse molto diversa da quella vissuta da ...

Cr4 Chiara Ferragni attaccata da D’Agostino la mamma la difende : Al programma “CR4 – La Repubblica delle Donne” condotto da Piero Chiambretti come ospite c’è Marina Di Guardo che ha presentato il suo ultimo thriller, ‘La memoria dei corpi’, ma inevitabilmente è finita per parlare della figlia Chiara Ferragni e del genero Fedez. La coppia più popolare dei social, almeno in Italia, viene continuamente bersagliata di critiche da parte di haters e detrattori che puntano il dito contro la scelta di postare foto di ...

Chiara Ferragni e Fedez ai ferri corti? Il retroscena segreto sulla luna di miele : Chiara Ferragni e Fedez sono considerati sicuramente tra le coppie più innamorate dello showbiz. Ma qualcuno avrebbe messo in dubbio il loro rapporto inossidabile e nelle ultime ore...

Chiara Ferragni - la mamma Marina Di Guardo la difende in tv dall’attacco di Roberto D’Agostino : Marina Di Guardo vs Roberto D’Agostino. La madre di Chiara Ferragni è stata ospite a CR4-La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti, per presentare il suo ultimo libro, un thriller da titolo ‘La memoria dei corpi’. La discussione però, si è spostata quasi subito sulla figlia, Chiara Ferragni. Roberto D’Agostino, anche lui ospite in studio, ha definito l’influencer una buona a nulla “che non sa ...

Chiara Ferragni offesa da D'Agostino : 'È una nullità' - la madre la difende furiosa in tv : Puntata decisamente polemica quella di ieri sera de La Repubblica delle donne, il talk show condotto con successo da Piero Chiambretti in prime time su Rete 4. Nel corso della trasmissione è arrivata in studio anche Marina Di Guardo, nota non soltanto per la sua brillante carriera da scrittrice ma anche per essere la mamma di Chiara Ferragni, il fenomeno social del momento che può contare su un profilo Instagram da ben 15 milioni di sostenitori. ...

Marina Di Guardo VS Roberto D'Agostino/ La mamma della Ferragni difende Chiara e Fedez : "E' stato un agguato!" : Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ha difeso ancora una volta la figlia e il genero Fedez dalle accuse di Roberto D'Agostino.