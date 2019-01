C’è posta per te – Nuova edizione 2019 – Tante storie e nuovi ospiti speciali

C’è posta Per Te : Maria De Filippi fa Infuriare i Meridionali! : Maria De Filippi, durante la seconda puntata di C’é Posta Per Te, si rende protagonista di una gaffe terribile. I telespettatori in delirio! Ecco perchè! C’è Posta per Te è uno dei pilastri di Canale 5 ormai da tantissimi anni e protagonista indiscussa di questo successo è indubbiamente Maria de Filippi. Negli anni la signora Costanzo ha saputo affascinare milioni di telespettatori per i suoi modi di dialogare con gli ospiti al fine di ...

Gli ospiti della terza puntata di C’è posta per Te! : Sabato 26 gennaio, l’appuntamento in prima serata su Canale 5 è con Maria De Filippi e il suo imperdibile “C’è Posta per Te”, il programma più amato della Tv. Lo show è come sempre caratterizzato dai racconti delle persone, dalle loro emozionanti storie e dai loro travolgenti sentimenti. La gente scrive alla redazione per chiedere aiuto, per trovare il coraggio di affrontare tematiche scomode e difficili, per essere supportati emotivamente in ...

Deborah e Denise dopo ‘C’è posta per te’ : “Vogliamo un figlio ma in Italia non è permesso” : Aveva suscitato grande commozione nella puntata di C’è posta per te del 19 gennaio 2019 la storia di Denise e Deborah, due ragazze in procinto di sposarsi, ma senza l’approvazione della famiglia della prima. dopo la puntata del programma condotto da Maria De Filippi, Denise e Deborah si sono sposate. La conferma è arrivata in un video postato sui canali social del people show di Canale 5 e Denise ha potuto avere al proprio fianco la famiglia. Le ...

C’è posta Per Te : Denise e Deborah vogliono avere un figlio : Deborah e Denise di C’è Posta Per Te sognano di avere un bambino Protagoniste della puntata del 19 gennaio scorso, Deborah e Denise di C’è Posta Per Te hanno coronato il loro grande sogno d’amore e hanno potuto contare anche sulla presenza dei genitori e del fratello di Denise, i quali avevano mostrato un atteggiamento molto restio, nel corso della puntata, ad accettare l’omosessualità della figlia e la relazione con una ...

C’è posta per te anticipazioni terza puntata : ospiti Marco Bocci e Giulia Michelini : Fazzoletti pronti per sabato 26 gennaio: alle 21.10 su Canale 5, va infatti in onda la terza puntata di “C’è posta per Te”. Tra le sorprese di questo terzo appuntamento, gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini (QUI tutto quello che bisogna sapere su di lei). Il 2018 è stato un anno non facilissimo per la coppia Laura Chiatti e Marco Bocci, che ha affrontato prima il ricovero di Marco Bocci per quello che poi si è scoperto ...

C’è posta per te - ecco che succede dietro le quinte : “Non si sa e non si vede in tv” : È scritto: ‘C’è posta per te’ è il programma del momento. Lo dicono i dati Auditel che la trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi è inarrestabile. Dopo l’esordio ‘boom’, anche la seconda puntata, andata in onda lo scorso 19 gennaio, ha registrato numeri da capogiro e asfaltato la concorrenza, cioè il nuovo programma di Amadeus, ‘Ora o mai più’, su Raiuno. Queen Mary domina infatti la sfida degli ascolti e il suo ‘C’è posta per te’ va ...

C’è posta Per Te : postino di Maria De Filippi svela un retroscena : C’è Posta Per Te, Maria De Filippi: svelato un retroscena inedito Dopo il clamoroso esordio delle prime due puntate, sabato 26 gennaio tornano le storie di C’è Posta Per Te, il people show di Maria De Filippi. Il pubblico è abituato a vedere solo quello che accade in studio, ma dietro le quinte del programma cosa succede? A rivelarlo è stato il postino Andrea Offredi, ex tronista di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale Tv ...

C’è posta per te : quello che succede dietro le quinte (e che non si vede in TV) : C’è posta per te, dietro le quinte della trasmissione: il racconto inedito di un postino C’è posta per te è probabilmente uno dei programmi più amati dal pubblico di Maria De Filippi. Della trasmissione e del suo successo ne ha parlato oggi anche il settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Nell’ultimo numero in edicola, nello specifico, […] L'articolo C’è posta per te: quello che succede dietro le quinte (e che non si vede ...

C’è posta per te Romina Power ricicla un bracciale di Mara Venier : La coppia formata da Romina Power e Al Bano Carrisi sono stati a “C’è posta per te” come opsiti di sorpresa per la signora Annamaria: la donna è stata chiamata al programma di Maria De Filippi dai tre figli desiderosi di farle un regalo dopo che nel 2017 ha perso il marito. Romina Power ha voluto omaggiare la signora con un regalo unico a cui è profondamente legata: un braccialetto che ha ricevuto da Mara Venier ed è stato ...

C’è posta per te Romina Power ricicla un regalo della Venier : Ospiti a “C’è posta per te” ci sono Romina Power e Al Bano Carrisi, nelle vesti di sorpresa per la signora Annamaria: la donna è stata chiamata al programma di Maria De Filippi dai tre figli desiderosi di farle un regalo dopo che nel 2017 ha perso il marito. Romina Power ha voluto omaggiare la signora con un regalo unico a cui è profondamente legata: un braccialetto che ha ricevuto da Mara Venier ed è stato benedetto da Papa Francesco. Gli ...

C’è posta Per Te : Matrimonio tra Denise e Deborah! Il Popolo del Web Insorge! : Durante la seconda puntata di C’é Posta Per Te, Maria De Filippi ha raccontato la storia d’amore travagliata tra Deborah e Denise. I genitori sono andati alle loro nozze? Le foto che svelano la verità! C’é Posta Per Te: Maria De Filippi durante la seconda puntata, tratta una storia d’amore tra due donne! La seconda storia che la De Filippi racconta al proprio fedele pubblico Mediaset di “C’é Posta Per ...

C’è posta per Te : Ecco gli Ospiti della Terza Puntata! : Curiosi di sapere gli Ospiti della Terza puntata di C’è Posta Per Te? Maria De Filippi ha in serbo delle strepitose sorprese! Tuffiamoci per scoprire quali Vip calcheranno le scene dello studio di C’è Posta per Te! Maria De Filippi riserva al pubblico televisivo di C’é Posta Per Te, sempre delle fantastiche sorprese. Durante la messa in onda della Terza puntata, a calcare le scene dell’emotional show, ci saranno invitati ...

C’è posta Per Te : Gerry Scotti e gli altri ospiti della 3^ puntata : Gerry Scotti ospite di C’è Posta Per Te sabato 26 gennaio Ancora pochi giorni e si riaprirà la busta di C’è Posta Per Te. Le prime due puntate del programma di Maria De Filippi hanno conquistato i telespettatori e il segreto sta nelle storie di tutti i giorni che vengono raccontate, quelle in cui il pubblico si immedesima e si identifica. Gerry Scotti sarà ospite di C’è Posta Per Te sabato 26 gennaio per regalare una sorpresa e ...

BOOM! C’è posta per Te : Gerry Scotti - Marco Bocci e Giulia Michelini ospiti della terza puntata : Marco Bocci e Giulia Michelini Volti cari al pubblico televisivo nella prossima puntata di C’è Posta per Te. Il terzo atto del people show di Maria De Filippi, in onda sabato 26 gennaio, vedrà protagonisti Marco Bocci e Giulia Michelini, coppia mai dimenticata dagli appassionati di Squadra Antimafia. L’attrice romana, tra l’altro, tornerà tra qualche settimana sugli schermi di Canale 5 con Rosy Abate 2, dopo il successo della ...