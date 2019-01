C' è posta per te 2019 Le storie in diretta | Marco Bocci | Giulia Michelini e Gerry Scotti

C’è posta per te : ospiti e anticipazioni terza puntata 26 gennaio : C’è posta per te: ospiti e anticipazioni terza puntata 26 gennaio Poche ore ci separano dalla nuova puntata di C’è posta per te. Il programma televisivo condotto da Maria De Filippi arriva al suo terzo appuntamento con un bagaglio d’ascolti davvero sensazionale. La 22esima edizione è iniziata con l’ospite bomba Ricky Martin lasciando il pubblico senza parole. Punto di forza del programma è la sua capacità di ...

C’è posta per Te - anticipazioni terza puntata del 26 gennaio su Canale 5 : anticipazioni della terza puntata della ventiduesima edizione di C’è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi che torna su Canale 5 da sabato 26 gennaio

Libretto postale di Poste Italiane : obbligo estinzione a dicembre - per chi : Libretto postale di Poste Italiane: obbligo estinzione a dicembre, per chi Libretto postale al portatore in estinzione a fine 2018 Il Libretto postale di Poste Italiane così come quello bancario non nominativi andranno estinti entro il 31 dicembre 2019. Il promemoria arriva da un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’estinzione dei libretti postali e bancari non nominativi avverrà in linea con le norme antiriciclaggio. Il ...

C’è posta per te – Nuova edizione 2019 – Tante storie e nuovi ospiti speciali. : Con questa sono ben ventidue! Un traguardo imporTante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, e tornato nel sabato sera di Canale5 con la ventiduesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo (esclusa […] L'articolo C’è posta per te – Nuova edizione 2019 – Tante storie e nuovi ospiti speciali. sembra essere il primo su Un Due ...

Un responsabile nazionale per il 5G : la proposta di Ericsson : Serve un “responsabile nazionale della tecnologia” per il 5G: un chief technology officer (cto) per ogni Paese, che utilizzi la propria conoscenza del settore per aiutare i governi ad abbracciare tutte le potenzialità delle nuove reti. È l'idea lanciata da Erik Ekudden, chief technology officer di Ericsson, in occasione del World Economic Forum. “Un cto nazionale avrebbe un'influenza positiva sulla competitività del Paese, spingerebbe ...

La proposta di legge per combattere il revenge porn. Laura Boldrini : “Raccolte 100mila firme” : Una petizione, lanciata, su Change.org, ha raggiunto 100mila adesioni per ottenere finalmente una legge contro il 'revenge porn', cioè la condivisione in rete di foto o filmati intimi, senza il consenso delle vittime. A Montecitorio oggi si è svolto un incontro, a cui ha partecipato anche Laura Boldrini, che ha raccolto la sfida.Continua a leggere

C’è posta per Te : Maria De Filippi fa Infuriare i Meridionali! : Maria De Filippi, durante la seconda puntata di C’é Posta Per Te, si rende protagonista di una gaffe terribile. I telespettatori in delirio! Ecco perchè! C’è Posta per Te è uno dei pilastri di Canale 5 ormai da tantissimi anni e protagonista indiscussa di questo successo è indubbiamente Maria de Filippi. Negli anni la signora Costanzo ha saputo affascinare milioni di telespettatori per i suoi modi di dialogare con gli ospiti al fine di ...

'C'è posta per te' del 26 gennaio : Marco Bocci e Giulia Michelini tra gli ospiti : Sabato 26 gennaio andrà in onda la terza puntata di "C'è posta per te", il people-show di Maria De Filippi che nei primi due appuntamenti ha conquistato i telespettatori, battendo la concorrenza della prima serata del sabato con ascolti record. A partire dalle 21:20, il programma di Canale 5 svelerà nuove storie di persone comuni, pronte a regalare al pubblico tante emozioni, supportate anche da ospiti d'eccezione. Infatti, per domani sera, ...

Moutier : proposta per separare la città in due comuni diversi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Addio cellulari a scuola : la proposta di legge che li vieta per alunni e prof : Nel decreto legge per reintrodurre l'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie ci sono due proposte di Lega e...

C'è posta per te - raid di Gerry Scotti da Maria De Filippi : come demoliscono Amadeus e Rai 1 : Sabato 26 gennaio, l'appuntamento in prima serata su Canale 5 è con Maria De Filippi e il suo imperdibile C'è posta per Te , il programma più amato della Tv. Lo show è come sempre caratterizzato dai ...

Gli ospiti della terza puntata di C’è posta per Te! : Sabato 26 gennaio, l’appuntamento in prima serata su Canale 5 è con Maria De Filippi e il suo imperdibile “C’è Posta per Te”, il programma più amato della Tv. Lo show è come sempre caratterizzato dai racconti delle persone, dalle loro emozionanti storie e dai loro travolgenti sentimenti. La gente scrive alla redazione per chiedere aiuto, per trovare il coraggio di affrontare tematiche scomode e difficili, per essere supportati emotivamente in ...

Addio al cellulare in classe : la proposta di legge per vietare l’uso del telefono a scuola : Nella proposta di legge per introdurre l'educazione civica a scuola potrebbe essere inserito anche il divieto di usare i cellulari, per alunni e insegnanti, all'interno delle classi. Nello specifico, l'ex ministro Gelmini propone il divieto di utilizzare "telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica all'interno delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado".Continua a leggere

Isee 2019 : conto corrente e libretto postale - pene per falsa dichiarazione : Isee 2019: conto corrente e libretto postale, pene per falsa dichiarazione Condanne per falsa dichiarazione Isee, quali possono arrivare La sigla Isee sta per Indicatore Situazione Economica Equivalente. Cosa è? Una dichiarazione sostitutiva che indica il valore della situazione economica dell’ intero nucleo familiare. L’ Isee è da calcolare e presentare ogni anno per accedere a forme di agevolazioni fiscali. Infatti l’ ...