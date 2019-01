Castelnuovo di Porto | famiglie con bimbi ospitate dai cittadini | “Nuovo modello di

Castelnuovo di Porto - le famiglie con bimbi saranno accolte dagli abitanti : Alcuni residenti hanno messo a disposizioni i propri alloggi: saranno 4 - per ora - le famiglie ospitate. Il sindaco: "E' la...

MIGRANTI/ Cara di Castelnuovo di Porto - un centro temporaneo non fa "integrazione" ma qualcos'altro : Il centro accoglienza richiedenti asilo , Cara, di Castelnuovo di Porto è stato sgomberato, tra mille polemiche. Le ragioni , tutte, andavano capite e gestite

‘Accordi&Disaccordi’ (NOVE) - Paragone (M5s) : “Sullo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto - condivido il principio ma non il modo. Non si dividono le famiglie” : “La modalità con cui un principio giusto è stato applicato non mi è piaciuto per niente, i Cara non mi sono mai piaciuti”, dichiara Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, nel corso dell’ultima puntata dell’edizione invernale di ‘Accordi e Disaccordi’, il talk condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su NOVE. “Quei centri sono diventati un punto di business, quindi io difendo la ...

Cara di Castelnuovo di Porto - il Vaticano ‘adotta’ tre migranti. E li fa membri del suo team sportivo : Nel Giovedì Santo del 2016, Papa Francesco aveva scelto di celebrare la messa dell’ultima cena di Gesù nel Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo) di Castelnuovo di Porto. In quell’occasione Bergoglio aveva lavato i piedi a 12 profughi accolti in quella struttura: un indù, tre musulmani, tre donne copte e cinque cattolici, di cui quattro uomini e una donna. Persone provenienti dal Mali, dalla Siria, dal Pakistan, dalla Libia, dall’India, ...

Castelnuovo di Porto - nessuna lista di partenza. L'Italia solidale si mobilita : Questo che sta accadendo è una questione che va al di là della polemica politica». Il sindaco di Cerveteri. Alessio Pascucci, che recentemente ha consegnato la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, ...

Castelnuovo di Porto - l’Anac sul Cara nel 2016 : “Anomalie nella gestione dei servizi di Auxilium e inadempienze contrattuali” : Un contratto da 1 milione e 20mila euro mai formalizzato fra il Ministero dell’Interno e l’Inail per l’utilizzo dell’edificio che dal 2008 ha ospitato il centro d’accoglienza. In più, diverse inadempienze nella gestione da parte della Cooperativa Auxilium – la coop cattolica che dal 2015 gestisce la struttura – i cui vertici negli anni sono stati associati ad alcune inchieste giudiziarie, in primis Mondo di Mezzo a Roma e P4 a Napoli. ...

Castelnuovo di Porto - la protesta davanti al Mise per la chiusura del Cara : 'Attraverso l'accoglienza noi abbiamo servito lo Stato, quindi chiedo allo Stato di darci una soluzione occupazionale'. Sono le parole di una delle lavoratrici del Cara di Castelnuovo di Porto, vicino ...

Cara di Castelnuovo di Porto - protesta davanti al Mise : 'Perdiamo 107 posti di lavoro' : protesta di una delegazione dei lavoratori del Cara di Castelnuovo di Porto, dove ieri notte sono iniziati i trasferimenti dei migranti presenti. Il sindaco Riccardo Travaglini ha chiesto un incontro ...

Chiusura Cara di Castelnuovo Di Porto - sit-in di protesta : Vicino Roma, prosegue il trasferimento dei migranti ospiti del centro che sarà smantellato come prevede il decreto sicurezza. A rischio il futuro delle persone impiegate all'interno della struttura ...

La crisi del sistema di accoglienza vista dal Cara di Castelnuovo di Porto : La chiusura improvvisa del centro lascia per strada e nell’incertezza famiglie di migranti e di lavoratori, vittime di tratta, bambini. Leggi

Castelnuovo di Porto - dalla fuga di Kantè a Blessing che teme di dover tornare a prostituirsi : le storie di chi lascia il Cara : Le lacrime di Ansur Cissè, l’attaccante della Castelnuovese costretto a lasciare la squadra, mentre si chiede “se mai potrò continuare a giocare a calcio”. L’emozione del sindaco Riccardo Travaglini alla vista delle decine di email arrivate alla casella del Comune di Castelnuovo di Porto. La determinazione di Padre José Manuel Torres, il parroco della cittadina, che s’inventa 10 posti letto nella canonica della chiesa Santa Lucia in favore ...

Castelnuovo di Porto - che ne sarà di me? : Le modalità con le quali è stato attuato il trasferimento coatto dei cittadini stranieri che alloggiano presso il centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto ci interrogano profondamente. Donne, uomini e minori sono stati sradicati dal contesto nel quale erano insediati per essere spostati verso località molto spesso distanti.L'immediata conseguenza dei trasferimenti è l'interruzione di processi positivi di ...

Cara Castelnuovo di Porto svuotato entro sabato/ Caos migranti - i lavoratori : 'Noi ora per la strada' : Cara Castelnuovo di Porto svuotato entro sabato. Caos migranti, opposizione contro dl Salvini. I lavoratori del centro: 'Noi ora per la strada'.

Migranti - dal Cara di Castelnuovo di Porto - arrivano nel teramano 30 migranti : Teramo - I primi 30 dei 503 migranti sono partiti ieri alle ore 12, a bordo di uno dei tre pullman, dalla struttura del Cara di Castelnuovo di Porto e sono arrivati nella provincia di Teramo verso le 15. Teramo e Campobasso le prime destinazioni. Nella provincia di Teramo è arrivato il pullman che ha lasciato, per il momento, in alcune destinazioni temporanee i trenta richiedenti asilo. Anche se in mattinata, assicura la Prefettura, avranno ...