Caso Sea Watch | l' Unicef | ' Fate sbarcare i minori | non sono ostaggi'

Il Caso Sea Watch diventa uno scontro tra Italia e Olanda : Mentre la nave Sea Watch 3 è ancorata a un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi dopo il via libera all'ingresso in acque Italiane a causa delle cattive condizioni meteo e per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da una settimana, e della stessa imbarcazione, sono diverse le novità sulla vicenda, e su più fronti. A cominciare dalle notizie della serata. Da una parte ...

Caso Sea Watch - Toninelli : 'I migranti se li prenda l'Olanda' : 'Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per ...

Nuovo Caso Sea Watch - Di Maio : conovocare l'ambasciatore olandese : Roma, 25 gen., askanews, - La nave Sea Watch in mare da giorni con 47 migrandi a bordo è ferma al largo di Siracusa per proteggersi dal maltempo ma non può attraccare in porto. "A Sea Watch, per ...

C'è burrasca : Sea Watch in acque italiane |Di Maio e Toninelli : Olanda gestisca il Caso : L'ingresso, secondo quanto si apprende, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e dellastessa imbarcazione.

La Sea Watch può diventare un altro 'Caso Diciotti' : Roma, 25 gen., askanews, - La nave Sea Watch 3 dell'omonima ong tedesca, con a bordo 47 migranti soccorsi nei giorni scorsi a nord di Zuwarah, Libia,, in acque internazionali, si trova a poche ...

Di Maio sul Caso Sea Watch3 : «Convocare l'ambasciatore olandese» : Luigi Di Maio vuole convocare «immediatamente» l'ambasciatore olandese per il caso della nave Ong Sea Watch 3. Il vicepremier lo annuncia con un post su Instagram in cui spiega che l'imbarcazione «...

Conte sul Caso SeaWatch : ‘Adottata una soluzione eccezionale - ma resta la linea di rigore’ : Con un messaggio video sul suo profilo Facebook, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha voluto dire alcune parole sul caso dei migranti che, dopo aver trascorso in mare ben 19 giorni, sono sbarcati a Malta dalla nave Sea Watch. L'accordo in nottata, anche l'Italia ospiterà dei migranti In nottata il premier, il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il Ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle ...

Sea Watch - Giuseppe Conte : “È stato un Caso eccezionale - nostra fermezza su migranti non cambia” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna sulla questione dei migranti e delle navi Sea Watch e Sea Eye: "Un caso eccezionale, una soluzione eccezionale che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza del governo, la coerenza della nostra azione". Intanto Salvini chiude la polemica con Conte: "Ci siamo chiariti".Continua a leggere

Sul Caso Sea Watch Conte potrebbe semplicemente decidere - e invece ¯ _ - : Perché "È un simbolo di pace tra la scienza e le religioni," ha dichiarato a Motherboard. Spazio La missione Tess della Nasa ha individuato tre nuovi pianeti e sei supernove al di fuori del nostro ...

Migranti - domani Salvini a Varsavia : Caso Sea Watch e Sea Eye verso la soluzione : Sancire un patto sovranista in vista del voto di maggio e portare a casa un'intesa sulla politica di contrasto ai flussi dei Migranti. Matteo Salvini sbarca domani a Varsavia con due obiettivi chiari, su cui la diplomazia della Lega è già al lavoro da settimane. In vista delle elezioni ...

Caso Sea Watch - Conte : 'c'è un limite oltre il quale non si può andare' : Il presidente del consgilio si dice deluso dall'atteggiamento dell'Europa e conferma la disponibilità ad accogliere donne e bambini -

Migranti - il Caso Sea Watch all'esame dell'Ue : vertice a Bruxelles - : Si riunisce il Consiglio dei ministri degli Affari generali, mentre la nave dell'Ong resta in mare, al largo di Malta, in condizioni critiche. Situazione difficile anche sulla Sea Eye. Il governo ...

Caso migranti Sea watch - l'ultima parola spetta a Conte - sentito il Cdm - : ...: sulla carta l'ultima parola spetta al premier Queste decisioni - sottolinea Fabio Corvaja, ricercatore in diritto costituzionale presso l'università di Padova - impegnano la politica generale del ...

Di Maio all'attacco sul Caso Sea Watch : "Sono d'accordo con la linea dura" : 'Noi come governo vogliamo che vengano tutelati donne e bambini; sbarchino a Malta e li accoglieremo. Non ho sentito Salvini dire che donne e bambini devono rimanere sulle navi. Anzi. Ci siamo sentiti.