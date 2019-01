Caso Regeni | Fico | Al Sisi ha mentito | Egitto copre assassini

Giulio Regeni - tre anni dalla scomparsa : la storia del Caso : Giulio Regeni, tre anni dalla scomparsa: la storia del caso Il giovane ricercatore è scomparso al Cairo il 25 gennaio del 2016 e nove giorni dopo il suo corpo martoriato è stato ritrovato lungo una strada. Da allora la Procura di Roma cerca i colpevoli del suo omicidio nonostante i depistaggi. La madre: "Non ...

Caso Regeni - ora la Procura indaga sulle pressioni al consulente egiziano della famiglia : Sono passati tre anni dall'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto tra il 25 gennaio - giorno del suo rapimento - e il 3 febbraio 2016, ovvero il giorno in cui fu ritrovato il suo corpo in un fosso. Sono passati tre anni, eppure si è fatta davvero poca chiarezza circa la triste vicenda, che rimane tuttora irrisolta, senza certezze riguardo al nome dei colpevoli e senza una causa precisa. Ad infittire questa nebbia, la decisione presa stamattina ...

Caso Regeni - pressioni al consulente della famiglia. La Procura indaga : La Procura di Roma indaga sulle pressioni ricevute al Cairo dal consulente egiziano della famiglia Regeni da personale della National Security di Nasr City. All'ufficio della National Security appartengono alcuni degli ufficiali indagati dai pm capitolini nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del ricercatore italiano.L'inchiesta sarà aperta alla luce dell'esposto presentato dall'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di ...

Caso Cucchi e Caso Regeni : due storie - due epiloghi : Per il ricercatore friulano rimangono a battersi la famiglia e l'avvocato. Stefano Cucchi invece avrà giustizia. e' dirompente la verità raccontata da uno dei 5 carabinieri imputati -

Caso Regeni - Fico : "Chiacchiere finite - vogliamo i fatti" : "I rapporti tra Italia e Egitto sono sempre a repentaglio e lo sono sempre stati negli ultimi tre anni, perché in Egitto è stato sequestrato, torturato e ucciso un cittadino italiano. Ben venga quindi ...

Caso Regeni : Fico con la Procura di Roma. Oggi riceve i genitori : Il presidente della Camera ha espresso sostegno all'iniziativa dei magistrati della Procura di Roma di iscrivere cinque 007 egiziani nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in sequestro ...

Caso Regeni - Procura Roma indaga cinque 007 egiziani : La Procura di Roma ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa e sulla morte di Giulio Regeni, il 28enne ricercatore di origine friulana sparito il 25 gennaio 2016 al Cairo e trovato senza vita il 3 febbraio lungo la strada che collega la capitale egiziana e Alessandria.Si tratta di ufficiali appartenenti al dipartimento Sicurezza nazionale (servizi segreti civili) e all'ufficio ...

Caso Regeni - Il Cairo respinge la richiesta italiana dell'indagine sugli 007 : E’ stata respinta la richiesta italiana di indagare gli agenti dei servizi segreti egiziani per il Caso Regeni. In base all'ordinamento giuridico del Cairo, infatti, non esiste un registro degli indagati. L'Egitto ha anche chiesto di orientare le indagini sul visto turistico di Giulio Regeni. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa egiziana Mena che cita una fonte giudiziaria. Secondo questa fonte, la Procura generale d’Egitto non ha ...

Caso Regeni - il Cairo respinge indagine italiana sugli 007 egiziani - : Dopo che la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 agenti, ora gli inquirenti egiziani sottolineano come l'attività di sorveglianza dell'agenzia "rientri nei loro compiti" e come l'...