Casa Sanremo 2019 | Giuria degli Adolescenti con 100 teenager tra gli 11 e i 22 anni

Casa Sanremo Tour - cresce l’attesa per l’arrivo del Maestro Beppe Vessicchio nella Città dei Fiori : La sua lunga storia professionale e le sue molteplici direzioni d’orchestra al Festival di Sanremo fanno del Maestro Beppe Vessicchio uno dei personaggi più rappresentativi e amati della più importante kermesse musicale italiana. Sebbene come da lui stesso annunciato, non salirà sul palco del Teatro Ariston, il Maestro di origini napoletane nei prossimi giorni, per la gioia dei suoi tantissimi estimatori, sbarcherà a Sanremo. Vessicchio, ...

Teodosio Losito - lo sceneggiatore Mediaset trovato morto in Casa : è giallo. Partecipò anche a Sanremo : morto lo sceneggiatore Teodosio Losito , noto per fiction di successo, tutte trasmesse sulle reti Mediaset, come L'onore e il rispetto, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la ...

Sanremo 2019 - Beppe Vessicchio non ci sarà : "Vedo il Festival da Casa" : Nei giorni in cui si attende l'annuncio ufficiale dei conduttori della prossima edizione del Festival di Sanremo - i nomi, come già anticipato da Tvblog lo scorso novembre, sarebbero quelli di Claudio Bisio e Virginia Raffaele -, il maestro d'orchestra Beppe Vessicchio ha chiarito in un'intervista alla giornalista Anna Mangiarotti a Il Resto del Carlino se sarà o meno presente sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio.Il toto-Vessicchio ...

Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa Sanremo Vitality’s l’hospitality del Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi : E’ fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina ...