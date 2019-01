Cambiamento climatico e neonati | potrebbe influenzare il loro sesso

Logista confermata come uno dei leader mondiali nella lotta al Cambiamento climatico : ... a livello mondiale, fanno parte della lista A, in possesso dei requisiti maggiori per l'impegno a ridurre le emissioni di CO2, mitigare i rischi ambientali e sviluppare un'economia a basse emissioni ...

Logista fra i leader mondiali nella lotta al Cambiamento climatico : Logista è stata riconosciuta, per il terzo anno consecutivo, come uno dei leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico. Il CDP (Carbon Disclosure Project), l’organismo internazionale che incentiva le aziende e i governi a ridurre le emissioni e salvaguardare le risorse naturali, ha premiato il Gruppo Logista inserendolo fra le 126 aziende su 7.000 che, a livello mondiale, fanno parte della lista A, in possesso dei requisiti maggiori per ...

Mosaico Verde - 300 mila alberi piantati in 3 anni per combattere gli effetti del Cambiamento climatico : "Noi forniamo un bosco chiavi in mano. Entro la primavera del prossimo anno pianteremo oltre 63 mila alberi. E' un buon risultato se si pensa che la campagna è partita solo da sei mesi". Elena Piazza ...

A rischio 75 specie di caffè e milioni di posti di lavoro a causa del Cambiamento climatico : Disboscamento, cambiamento climatico e malattie minacciano le 75 specie selvagge di caffè che crescono nelle foreste tropicali in Africa e Sud America. Lo studio condotto dai ricercatori dei Giardini Botanici Reali Kew, in Gran Bretagna, e pubblicato sulla rivista Science Advances, fa emergere che tra le specie di caffè analizzate 13 sono considerate a rischio estinzione, 40 sono ritenute in pericolo e 22 vulnerabili. Nonostante la produzione ...

Agricoltura - biodiversità e lotta al Cambiamento climatico : ecco i bandi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con 10 milioni di euro : Poco meno di 10 milioni di euro per la gestione di zone umide, boschetti, corridoi ecologici, la salvaguardia del paesaggio agrario, il sequestro di carbonio nei suoli, la difesa delle razze animali autoctone e delle varietà antiche. Sono le risorse stanziate dal nuovo Psr, Piano di sviluppo rurale 2014-2020, e messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna attraverso 5 diversi bandi destinati ad aziende agricole e altre realtà che gestiscono ...

Dal Cambiamento climatico alle lodi alla - sua - intelligenza : un anno nei tweet di Donald Trump : La notte del 5 Febbraio 2013, Donald Trump imparò che avrebbe potuto twittare da solo . Justin McConney, allora suo social media manager, ha comparato il momento di questa scoperta alla scena del film ...

Stati Uniti : Bloomberg insiste affinché futuri candidati alla presidenza abbiano piani contro Cambiamento climatico : ...ad un ufficio federale si renda benissimo conto della necessità di affrontare il problema che i consulenti scientifici di Trump hanno detto che potrebbe sostanzialmente porre fine a questo mondo", ha ...

Ambiente. L'Emilia-Romagna raccoglie la sfida e vara una strategia unitaria di contrasto al Cambiamento climatico : ... Paola Gazzolo -, orientate alla tutela dell'ambiente e della sua qualità, per dare opportunità nuove anche sul versante dell'economia, del lavoro e dei diritti delle persone. Quello di oggi è stato ...

La storia di Greta - 16 anni - che ogni venerdì protesta davanti al Parlamento svedese contro il Cambiamento climatico : ... primo scienziato a calcolare l'effetto serra causato dalle emissioni di biossido di carbonio nel 1896 e noto a molti come il " padre della scienza del cambiamento climatico " - Greta, da quando ha ...

Greta Thunberg - la 15enne che ha fatto tremare i leader mondiali alla conferenza sul Cambiamento climatico VIDEO : Dal palco Greta Thunberg , la giovanissima attivista per l'ambiente svedese, ha puntato il dito contro l'indifferenza dei potenti riguardo le disuguaglianze climatiche e sociali nel mondo. 'Sono le ...

Ambiente - Fico : “Gravissimo dire che il Cambiamento climatico non è un dato scientifico” : “I cambiamenti climatici sono dati scientifici” e “chi afferma il contrario” commette un fatto “gravissimo”. E’ quanto ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico inaugurando l’albero e il presepe di Natale allestiti a Montecitorio. Fico ha ricordato che l’albero esposto all’entrata del Palazzo e’ stato “donato alla Camera dei deputati dal Comune di Caltrano”, ...

Natale - le renne sono in pericolo a causa del Cambiamento climatico : (foto: Getty Images) Salvate Donner, Blitzen e Rudolph. Chi trainerà la slitta di Babbo Natale quando le renne saranno scomparse? Potrebbe infatti essere questo il destino di uno dei mammiferi artici più amati dai bambini di ogni tempo. Effetto del cambiamento climatico, dicono gli esperti del National Oceanographic and Atmospheric Administration (Noaa) nell’Artic Report Card appena rilasciato: negli ultimi due decenni il numero ...

La donna elettrica : trama e recensione del film islandese che parla di Cambiamento climatico e femminismo : Il consiglio è quindi di non perdersi per nulla al mondo La donna elettrica , perché film che sappiano mescolare profondità e originalità in maniera così perfetta. La donna elettrica Trailer La donna ...

Harvard scommette - e fa soldi - sul Cambiamento climatico : Un suo rapporto annuale di sei anni or sono già affermava di 'credere che i suoi prodotti fisici, del comparto delle natural resources, Ndr, saranno sempre più richiesti dall'economia globale nell'...