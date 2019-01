Calenda | non sarò paravento per allargare Pd | lista vera o non ci sto

Carlo Calenda : "M5S non farà mai cadere il Governo - se no Di Maio torna a fare quello che faceva prima - cioè nulla" : "I 5 Stelle non faranno mai cadere questo Governo. Hanno la regola dei due mandati, per cui se facessero cadere il Governo, Di Maio tornerebbe a fare quello che faceva prima, cioè nulla. Sarei molto tranquillo su quello che faranno i 5 Stelle, non so la Lega invece". Carlo Calenda, intervistato su Sky Tg24 nel corso de "L'Intervista" di Maria Latella, non crede a una precipitazione nella maggioranza legata all'autorizzazione a procedere ...

Pietro Grasso : "Rassicuro Carlo Calenda - non aderirò al suo Manifesto" : "Vista la stima che nutro per Calenda voglio rassicurarlo: non aderirò al suo manifesto". A scriverlo è Pietro Grasso, senatore di Liberi e uguali, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, commentando l'iniziativa promossa dall'ex ministro dello Sviluppo."Un fronte indistinto - che lui definisce liberaldemocratico - in una competizione proporzionale sarà facile bersaglio della propaganda gialloverde, facendo loro il regalo di ...

Europee - Tajani : “Calenda? Non ci interessa il suo pateracchio radical chic. Non so nemmeno se piace alla sinistra”. : “Non ci interessano pateracchi radical chic. Noi siamo alternativi all’iniziativa di Carlo Calenda che non so nemmeno se piace a sinistra”. Così il presidente del Parlamento europeo, e vicepresidente FI, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa sulle iniziative del partito in occasione dei 25 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, liquida in poche parole l’iniziativa dell’ex ministro dello ...

Il manifesto di Calenda non fa i conti con il passato della sinistra - dice Parisi : Al direttore - Oggi mi ha chiamato Andrée Shammah, amica di lunga data, per invitarmi a firmare il manifesto europeista di Calenda. Sono in treno e mi è difficile spiegarle, con la linea che cade di continuo (come avviene purtroppo in Italia), perché non lo firmo, anzi, non lo posso firmare. E allor

Roberto Vecchioni : "Calenda è il mio leader preferito. Salvini non lo condivido. Berlusconi è un'icona universale" : "Calenda è il mio leader preferito, lo ammetto e lo confesso. Mi piace molto per la sua serietà". A parlare è Roberto Vecchioni, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il cantante ha lanciato il suo endorsement all'ex ministro ed espresso un parere sul governo gialloverde. "Calenda mi piace perché conosce le differenze logiche tra una cosa e l'altra", ha ...

Pd - Renzi : "Di Battista figlio di fascista - non dia lezioni alla sinistra"E apre a Calenda : L'ex premier ai microfoni di "Stasera Italia" afferma: "Se dici che Obama è golpista, vivi su Marte". E apre a Calenda: "Basta litigare"

Pd - Renzi : “Europee? Non mi candido e non farò una mia lista. Manifesto Calenda? La sua è un’idea saggia” : Matteo Renzi non si candiderà alle Europee e non farà una lista. Lo ha detto a Stasera Italia, programma condotto da Barbara Palombelli, andato in onda su Rete4. “Una mia lista no, è una discussione da fantapolitica”, ha dichiarato rispondendo alle domande. “C’è tanta gente che vuole raccontare l’Italia in positivo, io voglio rappresentarla e non litigare tra correnti”. L’ex premier e attualmente senatore Pd ...

Europee : Tajani - 'Lista Calenda? Non ci interessano paperacchi radical chic' : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Non credo che per le Europee si possano fare liste uniche. Non siamo interessati a partecipare a paperacchi radical chic della lista Calenda, tanto per essere chiari". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, intervenendo a Palazzo d'Orleans do

Calenda attacca Maria Elena Boschi : 'Non si parla in quel modo di strumenti anti-povertà' : La presentazione di un manifesto per le europee potrebbe anche aprire una stagione nuova per chi fa riferimento alla politica italiana di centro sinistra. Nel frattempo Carlo Calenda partecipa a trasmissioni televisive, dove c'è chi lo vede come il possibile anti-Salvini. La sua scelta di prendere le distanze del Pd da ormai diversi mesi potrebbe essere una carta vincente, sebbene lui ci tenga a sottolineare come la sua iscrizione al partito non ...

Reddito Cittadinanza - Calenda : “Non è male assoluto - sbagliate battute di Boschi. Di Maio su Francia? Buffonate” : “Il Reddito di Cittadinanza, per come sta prendendo forma, non lo considero il peggiore dei mali possibili. Le critiche e le battute di Maria Elena Boschi, a mio avviso, sono state sbagliate perché è uno strumento contro la povertà, che, invece, andrebbe modificato in Parlamento per poter farlo votare anche al Pd”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E spiega: “Considero invece ...

Europee - Calenda : nella lista no a FI e Leu. Renzi non c'è ma l'idea gli piace : Solo il «fattore Q» può far diventare realtà la lista unitaria europea proposta da Calenda. Sempre che i mille distinguo con cui i dirigenti del Pd l'hanno accettata non la blocchino ancor prima. «Q» ...

Europee - Calenda : “Non credo alle ammucchiate. Nel movimento no a Leu e Fi - o a chi cerca alleanze con Lega e M5s” : “Non è un’ammucchiata”. Pochi giorni dopo il lancio della lista unica per le Europee che dovrebbe unire “forze progressiste e di centrosinistra”, l’ex ministro del governo Gentiloni Carlo Calenda ha respinto le accuse di chi dice che sarà solo un modo per riunire tutti gli ex alleati senza utilizzare il simbolo del Partito democratico. E non solo: nelle ultime ore ha fatto discutere l’interessamento ...

Calenda dice che il suo manifesto non è un''ammucchiata' : Roma, 21 gen., askanews, - 'Non credo che debba entrare nel movimento chi cerca alleanze nazionali a destra o a sinistra, con Lega o M5S sennò sarebbe un'operazione di trasformismo politico. Quindi, ...