Calciomercato Roma | Luca Pellegrini nel mirino del Cagliari | i giallorossi valutano la

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Ziyech chiude la porta in faccia ai giallorossi : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi puntano forte Hakim Ziyech, ma questi chiude la porta. Intanto arriva un giovanissimo calciatore svedese.

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : i giallorossi tornano a cercare André Gomes : Calciomercato Roma, Ultime notizie: rispunta il centrocampista portoghese André Gomes, intanto la Spal punta forte su Luca Pellegrini e Gregoire Defrel.

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors, prestito con diritto di riscatto. No definitivo per Meité dal Torino.

Calciomercato Roma - l’Arsenal piomba su Monchi : Calciomercato Roma, tentazione Premier per Monchi- Particolarmente contestato dall’ambiente Romanista negli ultimi mesi, ma con molti altri estimatori nel mondo del calcio, in particolar modo all’estero. Il ds giallorosso Monchi di recente è stato molto criticato per i suoi affari di mercato: i tifosi della Roma non sono soddisfatti (e usiamo un eufemismo) della campagna […] L'articolo Calciomercato Roma, l’Arsenal piomba su Monchi ...

Calciomercato Roma - Tonali nel mirino! Occhio però alla concorrenza : Ore frenetiche di Calciomercato per mezza Serie A con i ds che provano a piazzare colpi importanti per rinforzare le proprie squadre.La Roma si guarda attorno e prova a smuovere il proprio Calciomercato. Diversi sono gli obiettivi segnati sul taccuino del ds Monchi. Tra i tanti, però, spicca il nome di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, attualmente in forza al Brescia, piace a diversi club di Serie A tra i quali notiamo anche la ...

Calciomercato Parma - è caccia ad un esterno offensivo : avviati i contatti per un ex Roma : Il club emiliano ha messo gli occhi su Iturbe, esterno offensivo che ha già giocato in Italia con le maglie di Roma e Torino Il Parma punta a rinforzare la propria batteria di esterni offensivi, mettendo gli occhi su una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Iturbe, attualmente in forza ai Pumas in Messico ma stuzzicato dal ritorno in Serie A, già vissuta con le maglie di Roma e Torino. contatti in corso tra le parti, con ...

Calciomercato - Mancini alla Roma? L’agente fa il punto sulla trattativa : Calciomercato, il centrale dell’Atalanta Mancini è alle prese con la trattativa serrata con la Roma che lo vorrebbe in giallorosso Stefano Castelnovo, agente del difensore dell’Atalanta Mancini, ha parlato del futuro del proprio assistito. Il centrale atalantino è stato accostato con insistenza alla Roma nelle ultime ore, sopratutto a seguito dell’infortunio di Juan Jesus. L’agente del calciatore, parlando a ...

Calciomercato Roma - l'agente di Mancini : «Con i giallorossi i contatti vanno avanti già da un po'» : Roma - Stefano Castelnovo , agente di Gianluca Mancini , è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo per parlare delle voci che riguardano il giovane difensore nerazzurro, già a quota cinque reti ...

Calciomercato - Lampard chiama l'amico Ashley Cole : l'ex Roma va al Derby County : Nonostante i 38 anni di età, Ashley Cole non vuole fermarsi. Le due stagioni trascorse in MLS con la maglia dei LA Galaxy sembravano poter essere le ultime della sua lunga carriera, cominciata nel ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - spunta la pazza idea Zapata per l'attacco : Calciomercato Roma, Ultime notizie: in attacco spunta l'idea Duvan Zapata, ma attenzione all'Inter che lo segue da tempo. Sfuma Julian Weigl

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna ...

Calciomercato Roma - asta europea per Under : giallorossi fissano il prezzo : Calciomercato Roma – Secondo quanto riportato da Espn, Gengiz Under, esterno offensivo della Roma, sarebbe nel mirino di Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco. Il club giallorosso, tuttavia, avrebbe fatto sapere di non essere interessata a vendere il giocatore nel corso della sessione invernale di Calciomercato di gennaio. Allo stesso tempo però l’entourage del turco starebbe […] L'articolo Calciomercato Roma, asta europea per ...

Calciomercato ROMA/ Ultime notizie : primi contatti per il rinnovo di Zaniolo. Si punta al 2024 : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: si lavora per il rinnovo di Zaniolo. La ROMA vorrebbe portare la scadenza fino a giugno 2024 per il giovane giallorosso.