Calcio | scontri di Santo Stefano | l' agguato interista in un nuovo video

Operazione “Questo non è Calcio” - scontri tra tifosi : arrestati 5 tifosi del Bari [NOMI - FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Calcio - scontri tra tifoserie : ultras Bari ai domiciliari : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - arrestati 5 ultrà del Bari per gli scontri con la tifoseria di Messina : Coinvolti negli scontri con alcuni tifosi messinesi che avvennero nella città dello Stretto il 21 ottobre e il 4 novembre scorsi. Per gli stessi fatti il questore Mario Finocchiaro aveva emesso 18 Daspo

Scontri - cori razzisti - vittime : il Calcio subisce ancora le angherie dei "non tifosi" : Era una notte particolare, era la notte di Santo Stefano, era la notte che chiudeva una giornata di calcio, proprio nel giorno del protomartire della Chiesa Cristiana. Era semplicemente la notte di San Siro: Inter contro Napoli, la terza contro la seconda in classifica alla 18esima giornata....Continua a leggere

Calcio : festeggiamenti per i 119 anni della Lazio - scontri a Roma : scontri la scorsa notte a Roma durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio in piazza della Liberà, al centro di Roma. Un gruppo di tifosi, a volto coperto, si è staccato dai circa 2500 ...

**Calcio : scontri Milano - ipotesi Belardinelli investito da due auto** : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Daniele Belardinelli, l'ultrà nerazzurro rimasto ucciso negli scontri avvenuti a Milano il 26 dicembre scorso, prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da due auto. Questa l'ipotesi al vaglio degli inquirenti e sulla quale il gip Guido Salvini ha

Più di 60 feriti negli scontri di Calcio in Algeria - : Più di 60 persone, per lo più poliziotti, sono state ferite negli scontri con i tifosi per una partita di calcio in Algeria, hanno detto le autorità locali. L'incontro tra le squadre A MC Alger e ...

Calcio - scontri Inter-Napoli : arrestato capo ultrà della Curva Nord : Il capo ultrà della Curva Nord, Marco Piovella. è stato arrestato on l’accusa di rissa aggravata, lesioni, violazione del Daspo e omicidio, visto che negli scontri prima di Inter-Napoli è morto Daniele Berardinelli. Il tifoso nerazzurro era stato più volte denunciato all’Autorità Giudiziaria per precedenti episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Soprannominato “il rosso”, nato a Pavia nel 1984 e laureato al ...

**Calcio : scontri Milano - arrestato leader curva Inter** : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - E' stato arrestato il capo ultrà dell'Inter Marco Piovella, il cui nome era stato indicato da uno dei tre arrestati a seguito degli scontri tra tifosi avvenuti lo scorso 26 dicembre a Milano prima della partita Inter-Napoli. Secondo quanto riferisce all'Adnkronos il suo

Morto ultrà investito da un suv. Scontri e razzismo - il Calcio non si ferma : Il mondo del calcio al centro delle polemiche per le violenze prima della partita di San Siro fra Inter e Napoli. Daniele Belardinelli è stato travolto dopo aver attaccato un pulmino di tifosi ...

Morti per una partita di Calcio - le vittime degli scontri ultras da Paparelli a Belardinelli | Sky TG24 | : Dal tifoso laziale ucciso da un razzo all'Olimpico nel 1979 al 35enne deceduto dopo essere stato investito da un suv fuori da San Siro prima di Inter-Napoli. Nella lista di chi ha perso la vita anche ...

Calcio - morto il tifoso interista investito da un van durante gli scontri prima del match col Napoli : Purtroppo è morto il tifoso interista investito ieri sera prima del match tra la Beneamata ed il Napoli, vinto poi dai meneghini per 1-0. Lo scrive Repubblica.it, che parla anche della dinamica degli incidenti tra le opposte tifoserie: si sarebbe trattato di una vera e propria imboscata dei tifosi nerazzurri ai danni dei partenopei. Gli scontri che ne sono seguiti hanno portato all’accoltellamento di quattro napoletani, medicati e dimessi ...