Calcio estero; Coppa d’Asia: é il giorno delle sorprese

(Di sabato 26 gennaio 2019) Fino a ieri ció che era mancato in questad’Asia erano le: tutte partite tirate fino all’ultimo é vero, ma alla fine a spuntarla sono sempre state (ad eccezione del Vietnam con la Giordania) le squadre più quotate.Nelle due partite di ieri invece lesono arrivate eccome: nella partita14.00, il Qatar ha sconfitto la più quotata Corea del Sud, indicata da tutti gli esperti come unaprobabili finaliste del torneo. A decidere l’incontro é stata la rete di Hatem al 78′. Il Qatar così, grazie a questo risultato, si prende di diritto il titolo di sorpresa della manifestazione.Nell’altro incontro, che vedeva contrapposti Emirati Arabi Uniti ed Australia, a spuntarla sono stati i padroni di casa allenati da Alberto Zaccheroni: anche in questo caso il match é finito 1-0 e a deciderlo é stata la rete di Mabkhout al minuto 68. ...