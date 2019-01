: 'La Juve che Gianni Agnelli disegna per il campionato 1949-50 è fortissima. Così forte che vince il girone di andat… - RaiTre : 'La Juve che Gianni Agnelli disegna per il campionato 1949-50 è fortissima. Così forte che vince il girone di andat… - NotizieIN : Calcio: anticipo, Milan-Napoli 0-0 - TelevideoRai101 : Calcio: anticipo, Milan-Napoli 0-0 -

si dividono la posta al Meazza (0-0) in un match che delude in parte le attese di spettacolarità. Il neoacquisto Piatek parte in panca, dall'altra parte Ancelotti schiera il tridente Milik-Insigne-Mertens. Subito in avvio (6') Donnarumma dice no a Callejon poi ilprende le misure, ma la partita non decolla. Primi 45' senza grandi sussulti. Nella ripresa maggiori emozioni: in apertura Malcuit salva su Kessie sottoporta, poi Donnarumma è pronto su Milik e Zielinski. Al 72' debutta Piatek,Ospina salva su Musacchio.(Di sabato 26 gennaio 2019)