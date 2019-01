Blastingnews

: Caceres ha detto sì alla Juventus, Benatia va all’Al-Duhail (RUMORS) - Danielecimarel4 : Caceres ha detto sì alla Juventus, Benatia va all’Al-Duhail (RUMORS) - Sinistrina : @Hegel77 Sono d'accordo, ma va detto che Caceres non è che abbia dato chissà quali certezze quando chiamato in caus… - pocarobba : Detto sinceramente ultimamente alla #juve vedo diversi problemi che non si erano più visti: •Benatia chiede la cess… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Il trentunenne difensore uruguaiano Martintornerà a vestire i colori bianconeri della. Le visite mediche di rito, secondo Sky Sport, sarebbero state già fissate dal club per la giornata di oggi (26 gennaio) alle ore 11 alloMedical., che con Massimiliano Allegri ha già vinto due scudetti, prenderà il posto di Medhiche si trasferirà in Qatar e vestirà la maglia dell'Al-. Per quanto riguarda il difensore centrale francese, naturalizzato marocchino, l'ufficializzazione è arrivata nella tarda serata di ieri. Sul giocatore c'erano anche il Manchester United, il Monaco e l'Al-Ittihad.La scelta dellaInizialmente la Vecchia Signora aveva sondato anche l'agente del difensore slovacco Martin Skrtel, 34 anni, attualmente in forza al club turco Fenerbache. Dopo un rapido giro di consultazioni, comunque, la scelta definitiva è caduta su ...