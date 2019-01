Bucchioni | ' Inter | Marotta vuole un 4-2-3-1 da sogno per la prossima stagione'

Inter - Bucchioni : 'Icardi potrebbe essere ceduto al Real Madrid' : Nonostante la vittoria ottenuta ieri contro l'Udinese, con gol vittoria messo a segno da Mauro Icardi su calcio di rigore, continuano i rumors sul futuro dell' Inter e sulla guida tecnica. Al momento al comando c'è Luciano Spalletti, ma a fine stagione non sono esclusi dei cambiamenti visto l'arrivo di Giuseppe Marotta. Quest'ultimo è stato ufficializzato nella giornata di giovedì come nuovo amministratore delegato della società nerazzurra che si ...

Inter - Bucchioni annuncia : 'Marotta vuole giocatori più continui' : Una delle notizie più importanti in casa Inter nelle prossime settimane riguarderà sicuramente l'ufficialità dell'arrivo di Giuseppe Marotta come nuovo amministratore delegato. L'ex dirigente della Juventus è volato a Nanchino, in Cina, due settimane fa per incontrare i vertici di Suning e in particolar modo il patron, Jindong Zhang. Sul tavolo la strategia per ridurre il gap, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, ...