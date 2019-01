Brexit | a rischio 23 mld italiani E Del Vecchio aggiusta il tiro

Draghi : "Economia più debole delle attese. Trattative su Brexit rischiose per la crescita" : «Non avverto l'urgenza di trovare il mio successore. Forse sono di parte, forse la gente mi vuole bene, ma, scherzi a parte, non decidiamo noi» « L'andamento dell'economia ha continuato ad essere più debole del previsto » , siamo lontani dal punto di equilibrio, ma «la Banca centrale resta fiduciosa circa il raggiungimento degli obiettivi di inflazione vicino ...

Bce - Draghi : «Economia più debole delle attese - pesa il protezionismo. Incertezza sulla Brexit - crescita a rischio» : «Non avverto l’urgenza di trovare il mio successore. Forse sono di parte, forse la gente mi vuole bene, ma, scherzi a parte, non decidiamo noi»

Brexit - a rischio 3 - 4 miliardi di export : Dal prosecco ai pomodori pelati : il mancato accordo sulla Brexit rischia di affossare 3,4 miliardi di export agroalimentare italiano in Gran Bretagna per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che ...

Bce - Draghi : “Economia più debole delle attese. Trattative su Brexit rischiose per la crescita” : «L’andamento dell’economia ha continuato ad essere più debole del previsto» dice il presidente della Bce, Mario Draghi in conferenza stampa, annunciando che nella prima riunione del 2019 il Consiglio direttivo di Francoforte ha deciso di lasciare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziament...

Brexit - Coldiretti : dal prosecco ai pelati - a rischio 3 - 4 miliardi di export : Dal prosecco ai pomodori pelati il mancato accordo sulla Brexit rischia di affossare 3,4 miliardi di export agroalimentare italiano in Gran Bretagna per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al pacchetto di misure elaborato dal Ministero dell`Economia e delle Finanze per garantire la piena continuità dei mercati e ...

Forex : sterlina supera quota $1 - 30. BK Asset Management : 'mercato sconta del tutto rischio Hard Brexit' : La sterlina guadagna anche oggi, riagguantando e superando quota $1,30, a $1,3027, con un rialzo di mezzo punto percentuale. La valuta avanza anche nei confronti dell'euro, con EUR/GBP in calo dello 0,...

Brexit - con il no deal a rischio mercato dell’auto e occupazione. Ecco i numeri : Oltre a quelle britanniche e alle compagnie con dislocamenti in UK, il travagliato percorso verso la Brexit sta facendo tremare l’industria europea dell’auto: più o meno tutti i costruttori, a seconda delle loro quote di esportazione in Gran Bretagna, potrebbero subire delle ingenti perdite economiche. Euler-Hermes – compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz – ha stilato una classifica che tiene conto dei cali delle esportazioni ...

Brexit - May presenta il Piano B ma il rischio fallimento è dietro l'angolo : Corsa contro il tempo e margini sempre più stretti per Theresa May che, dopo la sonora bocciatura rimediata martedi scorso dai Comuni, lavora senza sosta alla nuova bozza dell'accordo - il cosiddetto ...

A rischio 23 miliardi di export verso la Gran Bretagna : i pericoli per l'Italia targati Brexit : Rischi ed opportunità. Le authority italiane si sono già attivate, in accordo con quelle europee, per assicurare la continuità operativa delle piattaforme britanniche su cui viaggiano Grandi flussi finanziari europei e anche per consentire la piena operatività degli sportelli italiani delle banche britanniche. Il ministero dell'Economia, in collaborazione con le diverse autorità di vigilanza dei mercati, sta ...

Brexit può costare cara al made in Italy. A rischio export e investimenti esteri : ... legate ad una «riallocazione, almeno parziale, degli investimenti diretti esteri» di cui beneficia oggi l'economia del Regno Unito, il Centro studi Confindustria avverte: «Le opportunità che si sono ...

Brexit - May : «Elezioni peggior soluzione». Ue : no deal - rischio mai così forte : Nel botta e risposta con il leader laburista Jeremy Corbyn nel Question Time del mercoledì, Theresa May ha sottolineato quale è la sua linea sulla Brexit. Il premier spera di...

Confindustria - Brexit : "Rischio per export italiano - in ballo 23 miliardi" : ... che restano vicine ai minimi e tiene giù anche gli investimenti , rischiando di compromettere le prospettive di crescita dell'economia Uk nel medio e lungo periodo". Un contesto in cui, a risentirne,...

Brexit - May : «Elezioni peggiore soluzione». Ue : «Rischio no deal mai così forte» : Nel botta e risposta con il leader laburista Jeremy Corbyn nel Question Time del mercoledì, Theresa May ha sottolineato quale è la sua linea sulla Brexit. Il premier spera di...

Brexit - May : 'Chiedo la fiducia per attuarla'. Ue : 'Rischio no deal mai così forte' : Nel botta e risposta con il leader laburista Jeremy Corbyn nel Question Time del mercoledì, Theresa May ha sottolineato quale è la sua linea sulla Brexit . Il premier spera di vedersi confermata la ...