Brasile | crolla una diga | sepolto intero villaggio | almeno 300 i dispersi

Brasile - crolla una diga : 300 dispersi e almeno 9 morti. «Difficile trovare persone ancora in vita» : di 300 dispersi e di almeno 9 morti accertati il primo bilancio del crollo del sito minerario del colosso Vale nel Minas Gerias, a una sessantina di chilometri da Belo Horizonte, in Brasile . Numeri ...

Crolla una diga in Brasile - 7 morti e 150 dispersi : Il crollo di una diga del gigante minerario Vale ha provocato la morte di almeno sette persone. Ma il bilancio potrebbe essere ben maggiore visto che 150 persone sono ancora disperse e "minime" sono le chance di ritrovarle in vita. "La polizia, i pompieri e i militari stanno facendo di tutto per tentare di soccorrere eventuali sopravvissuti, ma noi sappiamo che le chance sono minime e non troveremo probabilmente che dei corpi", ha detto Romeu ...