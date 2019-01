Bimbo nel pozzo | lo strazio del papà di Julen | ' Lo sentivo piangere'

Bimbo nel pozzo - Julen trovato morto : non ce l?ha fatta. Il padre si sente male : Il tweet della Guardia Civil chiude ogni sogno e speranza per Julen, trovato morto dopo due settimane di ricerche. Erano le 1.25. La notizia si è diffusa intorno alle 3 quando si è...

Bimbo morto nel pozzo : polemiche per il salvataggio di Julen : Julen è morto. In Spagna le preghiere sono finite e la speranza è morta insieme a quel bambino di soli due anni che lo scorso 13 gennaio è caduto in un pozzo profondo oltre 100 metri nelle campagne vicino Malaga mentre giocava non lontano dai genitori. I soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero sono arrivati nel punto in cui il bambino era finito dopo la caduta. ‘’Sfortunatamente all’1.25 del mattino la squadra di soccorso ha ...

Trovato morto Julen - il Bimbo caduto nel pozzo 13 giorni fa a Malaga : I soccorritori l’ hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga. «Disgraziatamente... nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile salvarlo... #RIPJulen», ha twittato la Guardia Civil. Il padre colto da un malore

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : Julen precipitato per 71 metri : Il piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo di prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in Spagna, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. Il bimbo è precipitato per circa 71 metri: lo ha reso noto il delegato del governo spagnolo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, citato da El Pais. “La posizione del corpo dimostra che la ...

Spagna - recuperato il Bimbo caduto nel pozzo : le ultime news - attesa per i primi risultati dell’autopsia sul corpicino di Julen : Nonostante gli sforzi e l’impegno dei soccorritori, il piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo di prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in Spagna, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. Il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, ha annunciato che oggi si sapranno i primi dettagli dell’autopsia sul ...

Trovato morto il Bimbo nel pozzo - Julen non ce l’ha fatta : “Disgraziatamente…nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen”, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere condoglianze”. Si concludono così questi giorni di angoscia, speranza e di preghiere. Una corsa contro il tempo quella che da domenica 13 gennaio ha tenuto la Spagna e il mondo intero col fiato sospeso per Julen, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo nelle campagne di ...

