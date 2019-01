Biathlon oggi 26 gennaio | Inseguimenti Anterselva 2019 | orari e come vederli in tv e

Biathlon oggi (25 gennaio) - Sprint 10 km Anterselva : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi, venerdì 25 gennaio, alle 14.30 andrà in scena la 10 km Sprint maschile di Anterselva, valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Il favorito è il leader della classifica generale, il norvegese Johannes Boe, che partirà con il pettorale giallo-rosso numero 27, mentre sarà preceduto dal francese Martin Fourcade con il 12 e 30 secondi prima di lui prenderà il via il russo Alexander Loginov. Nel primo gruppo anche Lukas Hofer ...

Biathlon oggi (24 gennaio) - Sprint 7 - 5 km Anterselva : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Italia: quattro giorni di gare ad Anterselva proveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per prime saranno le donne, che oggi, giovedì 24, alle ore 14.30 affronteranno la Sprint. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Di seguito il programma completo della Sprint femminile di Anterselva con ...

Biathlon oggi - 20 gennaio - - Mass start Ruhpolding 2019 : orari e programma delle gare. Come vederle in tv e streaming : oggi, 20 gennaio, giornata di chiusura a Ruhpolding , Germania, della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche assisteremo alle

Biathlon oggi (20 gennaio) - Mass start Ruhpolding 2019 : orari e programma delle gare. Come vederle in tv e streaming : oggi, 20 gennaio, giornata di chiusura a Ruhpolding (Germania) della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche assisteremo alle due Mass start (maschile e femminile) e lo spettacolo sarà garantito. In casa Italia le attenzioni saranno soprattutto al femminile dove Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono tra le favorite per il successo, dopo quanto fatto vedere precedentemente. In particolare, la sappadina, reduce ...

Biathlon oggi (19 gennaio) - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. La composizione dei quartetti : Prosegue senza soluzione di continuità a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: oggi, sabato 19 gennaio, a partire dalle ore 14.30 è in programma la Staffetta femminile, e l’Italia sarà al via senza Lisa Vittozzi: in apertura ci sarà Dorothea Wierer, poi toccherà a Federica Sanfilippo, che lancerà Nicole Gontier, mentre la frazione di chiusura sarà affidata ad Alexia Runggaldier. Di seguito il programma ...

Biathlon oggi (18 gennaio) - Staffetta 4×7 - 5 km Ruhpolding : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Tutti i partecipanti : oggi alle 14.30 andrà in scena sulle nevi di Ruhpolding (Germania) la Staffetta maschile, valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche assisteremo ad una gara altamente spettacolare nella quale le favorite dovrebbero essere Francia, Norvegia, Svezia e Germania. Gli scandinavi sulla spinta dei fratelli Boe potrebbero centrare il bersaglio grosso ma attenzione ai transalpini guidati da Martin Fourcade, desideroso di ...

Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 - Lisa Vittozzi : “Il podio sta diventando una piacevole abitudine. Oggi non potevo fare più di così” : Lisa Vittozzi conferma lo straordinario momento di forma e con il secondo posto nella Sprint di 7,5 km di Ruhpolding (Germania), sale per la terza volta consecutiva sul podio nella Coppa del Mondo di Biathlon. L’azzurra ha fatto la differenza ancora al poligono con un altro 10/10 ed ha chiuso alle spalle, per 11.5”, della slovacca Anastasija Kuzmina, più veloce sugli sci. Un risultato che permette a Vittozzi di avere una consapevolezza ancora ...

Biathlon oggi (17 gennaio) - Sprint 10 km Ruhpolding 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : Quest’oggi, giovedì 17 gennaio, andrà in scena la Sprint 10 km maschile di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Inizia il lungo weekend di gare in Germania, mattina dedicata agli uomini che si sono visti rinviare l’evento a causa della forte nevicata che si è abbattuta sulla Baviera. Si preannuncia grande spettacolo con tutti i big pronti a darsi battaglia per la vittoria: il norvegese Johannes Boe è il ...

Biathlon oggi (17 gennaio) - Sprint femminile Ruhpolding 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi, giovedì 17 gennaio (ore 14.30), si disputerà la Sprint femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Prima gara del lungo weekend in Germania, le ragazze si cimenteranno sui 7,5 km con gli annessi due giri al poligono (una serie a terra e una in piedi). L’Italia sogna in grande: Lisa Vittozzi, dopo la monumentale doppietta a Oberhof, spera di ripetersi; Dorothea Wierer si presenta al via con il ...

Biathlon oggi (13 gennaio) - Staffette Oberhof 2019 : programma - orari e tv. I quartetti ed i partecipanti : Si chiude ad Oberhof, in Germania, la quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, domenica 13 gennaio, a partire dalle ore 11.45 è in programma la staffetta femminile, mentre dalle ore 14.30 si terrà la staffetta maschile. Saranno al via entrambe le formazioni dell’Italia. Di seguito il programma completo delle Staffette di Oberhof con gli orari e le startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...

Biathlon oggi (12 gennaio) - inseguimenti Oberhof 2019 : programma - orari e tv. Le startlist e i distacchi : Vanno in scena quest’oggi gli inseguimenti femminile e maschile ad Oberhof (Germania), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Nella prova femminile la nostra Lisa Vittozzi, vittoriosa nella sprint, sarà la prima partire, ma dovrà guardarsi da tante atlete pronte a rubargli lo scettro. Dovrà invece rimontare Dortothea Wierer che, dopo aver chiuso la gara di ieri in 24esima piazza, vuol riscattarsi. Tra gli ...

Biathlon oggi (11 gennaio) - Sprint 10 km Oberhof 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi nuova puntata della sfida tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Nella Sprint sulla pista tedesca di Oberhof (Germania) ne vedremo delle belle. Un tracciato che, come visto oggi con le donne, può essere anche benevolo al poligono se le condizioni atmosferiche sono buone, altrimenti saprà essere molto selettivo. Tanto difficile che nella località tedesca manca nell’albo d’oro il norvegese Johannes Boe, mai ...

Biathlon oggi - Mass Start Nove Mesto 2018 : programma - orari e tv. La startlist e i pettorali di partenza : oggi, A Nove Mesto, andrà in scena il doppio appuntamento della Mass Start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto però non del tutto certo viste le alterne prestazioni del transalpino: deludente nella sprint e straordinario nell’inseguimento. Interessante vede cosa accadrà nel 1° round con ...

Biathlon oggi - Inseguimenti Nove Mesto 2018 : programma - orari e tv. Gli ordini di partenza : Prosegue a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: oggi, sabato 22 dicembre, a partire dalle ore 17.00 è in programma la 10 km pursuit femminile, che sarà preceduta, alle ore 15.00, dalla 12.5 km pursuit maschile. Saranno al via sei azzurri, equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il programma completo della 12.5 km pursuit maschile e della 10 km pursuit femminile di Hochfilzen con ...