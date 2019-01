Berlusconi su Salvini | ' siamo garantisti e continuamo ad esserlo'

Berlusconi e il caso Diciotti : «Su Salvini saremo garantisti ma non sono 47 migranti il problema» : «Siamo garantisti e continuiamo ad esserlo». Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, all'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale per le regionali del 10 febbraio ...

Silvio Berlusconi "garantista" assicura il no di Forza Italia sul processo a Salvini : Silvio Berlusconi torna all'Aquila dopo anni e non nasconde la commozione. "Ho dentro di me un ricordo che non finirà mai di quei giorni del terremoto, delle famiglie che avevano perso i loro cari, delle famiglie che avevano perso la loro casa" ha detto il leader di Forza Italia che nell'anno del decennale del sisma è tornato per la 27/a volta nel capoluogo abruzzese, ma per la prima volta dalla fine dell'emergenza post-sisma ...

Sondaggio di Fabrizio Masia - Silvio Berlusconi ruba un punto a Matteo Salvini : Da quando Silvio Berlusconi è sceso in campo qualcosa nelle ultime rilevazioni è cambiato. Fabrizio Masia nel suo Sondaggio per Agorà su Raitre mostra un lieve calo per Matteo Salvini che perde un ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Salvini (e Berlusconi) sul voto decisivo : corre da sola in Toscana : Di tempo da perdere per le trattative fiume, inchiodati al tavolo del centrodestra per scegliere i candidati alle prossime elezioni amministrative, Giorgia Meloni non ne ha più. Soprattutto in Toscana, gli ambasciatori di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi la stavano tirando per le lunghe, al punto

Matteo Salvini - l'errore di Berlusconi che vuole evitare : "Ho tanti eredi politici nella Lega" : Se c'è un errore che Matteo Salvini vorrebbe proprio evitare è quello commesso in Forza Italia da Silvio Berlusconi, rimasto senza eredi dopo vent'anni di impegno politico. Intervistato da Panorama, il ministro dell'Interno ha risposto su chi possa essere un suo "delfino" e se già ne ha individuato

Roberto Vecchioni : "Calenda è il mio leader preferito. Salvini non lo condivido. Berlusconi è un'icona universale" : "Calenda è il mio leader preferito, lo ammetto e lo confesso. Mi piace molto per la sua serietà". A parlare è Roberto Vecchioni, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il cantante ha lanciato il suo endorsement all'ex ministro ed espresso un parere sul governo gialloverde. "Calenda mi piace perché conosce le differenze logiche tra una cosa e l'altra", ha ...

Bruno Vespa su Berlusconi : 'Se arriva al 12 % è un alleato indispensabile per Salvini' : Il conduttore di 'Porta a Porta', Bruno Vespa, in un editoriale pubblicato sul quotidiano 'Il Giorno' ha espresso il suo punto di vista a margine della notizia che vede Silvio Berlusconi, leader del partito 'Forza Italia', intento a candidarsi alle imminenti elezioni europee, dichiarando che Il Cavaliere potrebbe rappresentare un alleato indispensabile per il vicepremier Matteo Salvini qualora riuscisse ad avere un discreto consenso. 'C'è un ...

Silvio Berlusconi - retroscena tragico : 'Non c'è più niente da fare'. Quando ha capito che Salvini... : 'Con quello lì non c'è più niente da fare'. La delusione di Silvio Berlusconi riassunta in un virgolettato di Francesco Verderami sul Corriere della Sera . 'Quello lì' è ovviamente Matteo Salvini , su ...

Bruno Vespa : "Se Silvio Berlusconi fa il miracolo allora Matteo Salvini..." : Mentre Matteo Salvini cercherà "di portare a casa con il vecchio centrodestra la vittoria elettorale in Abruzzo e in Sardegna (10 febbraio) aspettando le Europee del 26 maggio per regolare i conti", Silvio Berlusconi ha deciso di candidarsi. Il Cavaliere, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su il

