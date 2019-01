Berlusconi | I grillini sono spinti da invidia sociale

blogo

: Qualcuno dice che i grillini sono “scappati di casa”, ma c’è anche chi come lo skipper M5S Mura è scappato in barca! - berlusconi : Qualcuno dice che i grillini sono “scappati di casa”, ma c’è anche chi come lo skipper M5S Mura è scappato in barca! - berlusconi : È iniziato il tour nel collegio uninominale di Cagliari per le suppletive di domenica. La #Sardegna spesso in passa… - lacerci65 : RT @gasparripdl: Con @forza_italia per archiviare i disastri dei grillini #forzaitalia25 #Berlusconi #26gennaio Roma -

(Di sabato 26 gennaio 2019)Silviooggi è a L'Aquila per festeggiare il 25° anniversario dalla fondazione di Forza Italia. Dopo aver diffuso nei giorni scorsi un nuovo video-messaggio in cui spiega il suo (ennesimo) ritorno in campo (in vista delle elezioni Europee), oggi ha parlato dalla città che il prossimo 6 aprile celebrerà il triste anniversario del terremoto di dieci anni fa e dove il suo partito ha lanciato la manifestazione dei "gilet azzurri".ha come sempre colto l'occasione per punzecchiare il MoVimento 5 Stelle, ribadendo che spera che il governo "cada ogni giorno che arriva":"Certo che non è bello vedere un governo che dice sì un giorno, no il giorno dopo e forse il terzo giorno. Questo governo è composto da persone assolutamente inadeguate che ci portano indietro al 1994"Il 1994 è, ovviamente, l'anno della sua prima discesa in campo. Poi, ancora una volta, ...