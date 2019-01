Berlusconi | garantisti con Salvini

Berlusconi su Salvini : 'siamo garantisti e continuamo ad esserlo' : Il leader di Forza Italia a L'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale delle regionali del 10 febbraio prossimo

Berlusconi e il caso Diciotti : «Su Salvini saremo garantisti ma non sono 47 migranti il problema» : «Siamo garantisti e continuiamo ad esserlo». Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, all'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale per le regionali del 10 febbraio ...