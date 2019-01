Berlusconi e il caso Diciotti | «Su Salvini saremo garantisti ma non sono 47 migranti il

Di Pietro : "Berlusconi? E' un caso umano" : "Berlusconi? E' un caso umano...''. Antonio Di Pietro taglia corto con l'Adnkronos quando gli viene chiesto della nuova discesa in campo di Silvio Berlusconi , l'ennesima in vent'anni di politica, stavolta all'età di 82 anni e per le elezioni europee di fine maggio. ''Berlusconi è davvero un caso umano, e' come tale ne va preso atto...", insiste l'ex pm di Mani Pulite, commentando la ...

Berlusconi - caso Ruby : l'ex legale della ragazza rivela : 'Le ha dato 5 milioni per tacere' : Egidio Verzini, l'ex avvocato difensiore di Karima el-Mahroug meglio conosciuta con il nome di Ruby Rubacuori, la presunta amante minorenne dell'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha fornito alcune forti dichiarazioni alla stampa. Secondo quanto afferma il legale, la sua assistita all'epoca dei fatti - era l'anno 2011 - avrebbe ricevuto la cifra di ben cinque milioni di euro tramite una banca di Antigua, la Commercial Bank, su un ...

Caso Ruby - l’ex legale della ragazza : “Ha ricevuto 5 milioni da Berlusconi su una banca di Antigua” : Ruby nel 2011 ha ricevuto da Silvio Berlusconi «un pagamento di 5 milioni di euro eseguito tramite la banca Antigua Commercial Bank di Antigua su un conto presso una banca in Messico» e in particolare 2 milioni «sono stati dati a Luca Risso», ex compagno, e 3 «sono stati fatti transitare dal Messico a Dubai e sono esclusivamente di Ruby». Lo dichia...

Si chiude il caso Berlusconi. Pietra tombale sulla verità : Non è una bella pagina, per questa specie di utopia realizzata che è la Corte dei diritti dell'uomo, unico tentativo al mondo di imporre ai governi leggi e decisioni superiori a quelle dei loro ...

Berlusconi - la Corte di Strasburgo chiude il caso senza decidere : A cinque anni esatti dalla decadenza di Silvio Berlusconi dall'incarico di senatore , l'Aula di palazzo Madama votò il 27 novembre 2013, in seguito all'applicazione della legge Severino, la Corte dei ...

La Corte di Strasburgo per i diritti umani chiude il caso Berlusconi senza sentenza : PRIMAPRESS, - Strasburgo - C'era attesa per come si sarebbe pronunciata la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo sul caso dell'incandidabilità di Silvio Berlusconi a qualsiasi carica pubblica ...

Strasburgo chiude il caso Berlusconi senza sentenza - come da sua richiesta - : La Corte europea dei diritti umani ha deciso di chiudere il suo ricorso contro il modo in cui gli è stata applicata la legge Severino senza dire se i diritti dell'ex premier siano stati violati o no - ...

Berlusconi - la Corte di Strasburgo chiude il caso senza emettere sentenza : La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso, a maggioranza, di archiviare, tecnicamente di cancellare dal ruolo, il ricorso presentato nel settembre del 2013 dall'ex...

Perché la Corte europea ha dichiarato 'chiuso' il caso Berlusconi : Il procedimento conclusosi oggi davanti alla Corte europea dei diritti umani era iniziato col ricorso presentato il 10 settembre 2013 da Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo aveva fatto decadere da senatore. La Corte ha stabilito che tenendo conto della riabilitazione dell'ex premier, avvenuta l'11 maggio del 2018 e a seguito della decisione del "richiedente di ritirare la sua denuncia, circostanze particolari ...

La Corte di Strasburgo non si pronuncia e chiude il caso Berlusconi senza sentenza : Pubblicato stamane il verdetto della Grande Chambre sull’incandidabilità dell’ex premier: dopo la riabilitazione

Berlusconi - la Corte di Strasburgo chiude il caso senza emettere sentenza : La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso, a maggioranza, di archiviare, tecnicamente di cancellare dal ruolo, il ricorso presentato nel settembre del 2013 dall'ex...

Caso Berlusconi : la Corte europea chiude il caso senza emettere giudizio : La Corte europea dei diritti umani ha accolto la richiesta di Silvio Berlusconi : l'ex Cavaliere aveva chiesto che la Corte di Strasburgo non emettesse un giudizio sul ricorso presentato dallo stesso ...

Berlusconi - Corte Strasburgo : caso chiuso senza sentenza : La Corte europea dei diritti umani ha deciso di chiudere il ricorso di Silvio Berlusconi contro la sua incandidabilità per la legge Severino, ritenendo che nella vicenda «non vi sia alcuna circostanza speciale riguardante il rispetto dei diritti dell'uomo»

La Corte di Strasburgo cala il sipario sul caso Berlusconi : Né vincitori né vinti: la Corte europea dei diritti dell’uomo, con Sede a Strasburgo, cala il sipario sul caso Berlusconi. Prende atto che l’ex premier il 27 luglio scorso aveva già rinunciato a ricorrere contro lo Stato italiano per averlo cacciato nel 2013 dal Parlamento in ossequio alla legge Severino. E soprattutto riconosce che, avendo il Cav ...