Beppe Grillo sta con il Governo sui migranti | Impediamo lo spaccio di false

Torna Beppe Grillo su Rai Due - ma scoppia la polemica : "C'è Grillo, Lunedì alle 21.20 su Rai 2" annuncia anche dal suo profilo Twitter Beppe Grillo, che tornerà con un 'revival' sul canale attualmente diretto da Carlo Freccero con un 'inno' ad alcuni dei suoi spettacoli più famosi.Ma la vera notizia è questa: quello che andrà in onda lunedì sarà un vero e proprio omaggio al comico genovese che vedremo inserito all'interno di un format ideato dallo stesso direttore della seconda rete Carlo ...

I Medici 3 - Francesco Montanari ed il suo Savonarola : "Mi ricorda il Beppe Grillo della prima ora" : Proseguono le riprese della terza (e forse ultima) stagione de I Medici: la messa in onda dovrebbe essere prevista per l'autunno, su Raiuno, a solo un anno di distanza dalla trasmissione della seconda stagione. D'altra parte, la produzione della terza stagione è iniziata ad agosto, mesi prima che il pubblico televisivo potesse vedere Daniel Sharman nei panni di Lorenzo Il Magnifico.Nella terza stagione rivedremo Sharman, a cui ora toccherà ...

Beppe Grillo torna sulla Rai : Beppe Grillo ha postato, sulla sua pagina Facebook, alcuni promo dello speciale a lui dedicato da Rai Due, da poco diretta da Carlo Freccero, che andrà in onda lunedì alle 21.20. Non si tratta di uno spettacolo live o di one man show ma di una sorta di ritratto che la seconda emittente della Rai sta dedicando a personaggi che hanno avuto un passato, importante e controverso, sullo schermo della televisione pubblica. Figure come Funari e Tortora, ...

Beppe Grillo : "L'emendamento sulla questione Xylella è roba da film horror" : "Entrano nel tuo terreno senza avvisare. Violano la tua proprietà. Non hanno permessi. Motosega alla mano abbattono i tuoi alberi, quegli ulivi che per anni ti hanno garantito un lavoro e hanno permesso alla tua famiglia di vivere. Poi spargono pesticidi. Tu inerme non puoi che star fermo a guardare e respirare, se ti riesce. Se protesti, rischi il carcere: da 1 a 5 anni. Non è la trama di un film horror. È la ...

Padre Zanotelli : «Caro Beppe Grillo - sui migranti convertiti! Stavi coi poveri - non con la Lega razzista» : Da un dei posti più poveri del mondo mi ritrovai nella villa di Grillo a Genova, un lusso incredibile che mi lasciò scioccato». Perché vi incontraste? «Beppe mi cercò a lungo, perché voleva ...

Un reddito in famiglia. M5S celebra se stesso e Beppe Grillo - con il sogno che diventa realtà : A un certo punto arrivano un paio di ragazzi dello staff. Con molto garbo fanno alzare i ministri: "Potete scalare di un posto?". Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli eseguono, l'obiettivo è dare a Lino Banfi, entrato a braccetto con il titolare della Cultura Alberto Bonisoli, il posto da capofila ai piedi del palco. È così che Luigi Di Maio vuole inaugurare la giornata che consacra il reddito di cittadinanza. Con l'annuncio ...

Reddito di cittadinanza - Beppe Grillo all'evento 5 Stelle : "Estirpare la povertà ci farà risparmiare" : Per Beppe Grillo quella varata dal governo gialloverde è "la manovra più grande nella storia del Paese". Il fondatore del Movimento 5 Stelle lo ha detto nel suo intervento all'iniziativa organizzata dai pentastellati per celebrare l'introduzione del Reddito di cittadinanza. "È una scelta straordinaria estirpare la povertà e la miseria, se eleviamo un po' le condizioni di vita risparmiamo, ve lo dice uno di Genova, ...

Beppe Grillo : “R. Di Cittadinanza” Vinta la battaglia : Beppe Grillo: Cittadini in Parlamento per fare manovra del popolo “Questa settimana è stata davvero speciale. Il reddito di cittadinanza è diventato realtà. Una storia che parte da lontano, fatta di battaglie, che ha portato i cittadini in Parlamento, ad occuparsi del popolo e a fare una manovra per il popolo! Grandi passi a piccoli balzi!”. A PROPOSITO DI Beppe Grillo: Beppe Grillo esalta e spinge la Raggi: “Adesso colpisci forte ...

Beppe Grillo : ”R. DI cittadinanza” Vinta la battaglia : Beppe Grillo: Cittadini in Parlamento per fare manovra del popolo “Questa settimana è stata davvero speciale. Il reddito di cittadinanza è diventato realtà. Una storia che parte da lontano, fatta di battaglie, che ha portato i cittadini in Parlamento, ad occuparsi del popolo e a fare una manovra per il popolo! Grandi passi a piccoli balzi!”. A PROPOSITO DI Beppe Grillo: Beppe Grillo esalta e spinge la Raggi: “Adesso colpisci forte ...

Beppe Grillo e Ultimo Tango a Parigi inizia la rivoluzione di Freccero : Carlo Freccero va alla rivoluzione. Dopo qualche settimana di "assestamento", il direttorissimo tornato alle redini di Rai2 è pronto a rivoltare da capo a piedi il palinsesto della seconda rete del servizio pubblico. Visto il successo di ascolti dell'omaggio ad Adriano Celentano alla vigilia del compleanno del Molleggiato, Freccero ha deciso di creare un format che ospiti tributi a personaggi che hanno fatto la storia ...

Beppe Grillo : ”R. DI cittadinanza” Vinta la battaglia : Beppe Grillo: Cittadini in Parlamento per fare manovra del popolo “Questa settimana è stata davvero speciale. Il reddito di cittadinanza è diventato realtà. Una storia che parte da lontano, fatta di battaglie, che ha portato i cittadini in Parlamento, ad occuparsi del popolo e a fare una manovra per il popolo! Grandi passi a piccoli balzi!”. A PROPOSITO DI Beppe Grillo:Beppe Grillo esalta e spinge la Raggi: “Adesso colpisci forte ...

Consob - Beppe Grillo dice la sua su Twitter : "Minenna è il nome giusto" : Lo ha comunicato su Twitter, scrivendo il suo nome con hashtag e lettere maiuscole. Per Beppe Grillo, il nome giusto è quello di Marcello Minenna . Il fondatore del Movimento 5 Stelle, dal suo account,...

Beppe Grillo sponsorizza Minenna alla Consob : "È una garanzia per i cittadini" : Beppe Grillo scende in campo nella partita sulle nomine. E lo fa ponendosi al fianco di Marcello Minenna: "L'Elevato garante vuole esprimere un parere su garanzia cittadini per nomina Consob: senza dubbio Marcello Minenna", scrive su twitter il fondatore del Movimento 5 stelle, spendendosi in favore del candidato pentastellato per la Commissione nazionale per le società e la Borsa, sul quale peraltro non mancano le perplessità tra ...

C'è un ritorno del luddismo - come sostiene Beppe Grillo? : Quel giorno del 1779 Ned Ludd doveva essere particolarmente arrabbiato: chissà per quale motivo, forse perché canzonato da alcuni colleghi più giovani, fatto sta che si scagliò contro un paio di telai tessili a vapore finendo per distruggerli. Una reazione plateale a cui, una trentina di anni più tardi, si sarebbero ispirati alcuni lavoratori britannici che replicarono il suo gesto: cominciarono a distruggere i telai meccanici introdotti nel ...