Basket | l’Italia si candida per ospitare gli Europei 2021! Un girone a Milano?

Eurolega – Tra le 11 startup finaliste dell’Euroleague Basketball Tech Challenge c’è anche l’italiana Dynamitick : Dynamitick è l’unica startup italiana selezionata come finalista della Euroleague Basketball Tech Challenge. Dynamitick propone il dynamic pricing come nuovo modello per il ticketing è stata scelta tra centinaia di progetti Sono state annunciate le 10 startup selezionate per partecipare all’edizione 2019 dell’Euroleague Basketball Tech Challenge in collaborazione con laSalle Ramon Llull University. L’Euroleague, società organizzatrice ...

Basket - l’Italia vuole rinascere nel 2019 dopo anni bui. Milano a caccia dei play-off di Eurolega - ambizioni in Champions… Poi la qualificazione ai Mondiali : Il 2019 cestistico dell’Italia si apre con un notevole numero di argomenti dei quali parlare. L’attività delle Nazionali, la Serie A, l’Europa dei club che l’affrontano tanto tra gli uomini quanto tra le donne: gli argomenti di discussione sono tanti, e non basterebbero forse tre libri per sviscerarli tutti. Quello che segue è un breve sunto di ciò che ci si può aspettare. La Nazionale maschile, dopo tre quarti di finale ...

Basket - Gianni Petrucci : “Se l’Italia si qualificherà per i Mondiali - Gallinari e Belinelli ci saranno” : Torna a parlare il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, e lo fa con dei precisi riferimenti alla Nazionale maschile che nel prossimo febbraio cercherà di chiudere il discorso relativo alla qualificazione ai Mondiali di Cina 2019. Queste le parole del massimo dirigente del Basket azzurro raccolte da Tuttosport: “Gli uomini sono vicini alla qualificazione, ma non è ancora detta l’ultima parola, speriamo ...

Basket femminile - Europei 2019 : le avversarie dell’Italia nel girone C e le prospettive. Incombe l’ottavo contro una squadra del gruppo di ferro : Con lo svolgimento del sorteggio dei gironi degli Europei femminili di Basket 2019, si sono scoperte le carte relative ai destini di ciascuna squadra nazionale delle sedici che saranno in gara tra Serbia e Lettonia nelle date che vanno dal 27 giugno al 7 luglio. L’Italia inizierà la sua avventura dalla città serba di Niš, che si trova a 240 km da Belgrado. Le avversarie saranno Turchia, Ungheria e Slovenia. Andiamo a scoprire qualcosa di ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario dell’Italia. Date - programmi - orari e tv : A margine del sorteggio degli Europei femminili di Basket 2019 è stato stilato anche il calendario delle partite relativo ai singoli gironi che si giocheranno in Lettonia, a Riga, e in Serbia, a Niš e a Zrenjanin. L’Italia giocherà il girone C a Niš, sede dello Sportski centar Cair (Cair Sports Center in inglese), a 240 chilometri da Belgrado, dove si terrà la fase finale. Le avversarie delle azzurre saranno nell’ordine Turchia, ...

EuroBasket Women 2019 – Sorteggiati i gironi : ecco chi sfiderà l’Italia : Il sorteggio dei gironi dell’EuroBasket Women 2019 è appena andato in scena: l’Italia dovrà affrontare Ungheria, Turchia e Slovenia nella fase a gironi del torneo europeo A Belgrado decisi i gruppi della fase a gironi dell’EuroBasket Women 2019 al via a giugno. La Nazionale italiana femminile è stata inserita nel gruppo C e dovrà affrontare Ungheria, Turchia e Slovenia per sperare in un accesso agli ottavi di finale del ...

Basket femminile - Europei 2019 : l’Italia pesca Ungheria - Turchia e Slovenia. Girone di media difficoltà : Pochi minuti fa, al Municipio di Belgrado, si è tenuto il sorteggio dei gironi degli Europei femminili di Basket 2019, in programma in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio del prossimo anno. Il primo annuncio l’ha introdotto, durante la spiegazione del sorteggio, Ljubomir Mandic, tra i più importanti membri dell’organizzazione, che ha precisato un concetto non chiaro nei giorni scorsi: le coppie “partner” ...

Basket - Gianni Petrucci : “Sacchetti CT dell’Italia a vita. Vicini ai Mondiali - ci saranno tutti i big” : Gianni Petrucci ha espresso parole di amore nei confronti di Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di Basket che ormai è davvero a un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2019. Il Presidente della Federazione ha elogiato il coach per l’ennesima volta, manifestando tutto l’affetto e la stima che prova nei suoi confronti: “Per me Sacchetti può rimanere a vita come CT – ha dichiarato il numero 1 del Basket italiano ...

Basket femminile - Europei 2019 : domani il sorteggio. Le possibili prospettive dell’Italia : Mancano meno di 24 ore al sorteggio degli Europei femminili 2019 di Basket, nei quali l’Italia è entrata con cinque vittorie e una sconfitta nel girone di qualificazione che si è giocato negli scorsi 12 mesi. Per le azzurre si tratta della partecipazione numero 32 alla manifestazione continentale, vinta una volta, nella prima edizione del 1938. La Nazionale allenata da Marco Crespi, nel sorteggio, si trova in seconda fascia. Andiamo a ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia si qualifica se… Tutte le possibili combinazioni. Si può perdere di cinque con l’Ungheria : L’Italia, perdendo in Polonia, ha rimandato la qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Gli azzurri, però, hanno ancora il loro destino tra le proprie mani e basta una sola vittoria nelle prossime due partite per volare in Cina. La squadra di Meo Sacchetti dovrà giocare ancora due partite: la prima (sicuramente la più importante) contro l’Ungheria il 22 febbraio e la seconda contro la Lituania il 25 febbraio. Andiamo a vedere nel ...

Qualificazioni Mondiali Basket 2019 - l’Italia crolla in Polonia : Sacchetti non stacca il pass per la Cina - qualificazione rimandata : Qualificazioni Mondiali Basket 2019, l’Italia perde contro la Polonia ma mantiene comunque il vantaggio nel doppio confronto Qualificazioni Mondiali Basket 2019, l’Italia ha perso sul parquet della Polonia in una serata nera per i nostri azzurri. Meo Sacchetti ed i suoi ragazzi avrebbero potuto staccare il pass per la Cina già questa sera, ma tale impresa è rimandata data la sconfitta contro Lampe e soci. Il centrone polacco ci ...