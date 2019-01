Basket | James Nunnally-Olimpia Milano | accordo fatto L’ex Avellino e Fenerbahce in

Basket - Olimpia Milano : ad un passo la firma di James Nunnally : Milano vince sul campo, con l’importante successo di ieri sera in Eurolega contro lo Zalgiris, ma interviene anche sul mercato in maniera davvero eccellente. Sarebbe in arrivo, infatti, l’ex Avellino James Nunnally, un rinforzo notevole, in un momento nel quale l’infermeria è affollata, con i vari Nedovic, Tarczewski, Cinciarini e Burns incerottati. L’accordo con l’ala piccola attualmente agli Houston Rockets, come ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano affonda lo Zalgiris e resta in corsa! James e Kuzminskas trascinatori : Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani supera col punteggio di 80-70 lo Zalgiris Kaunas, restando dunque in corsa per un posto nei playoff con un terzo di stagione regolare ancora da disputarsi. Milano decide l’incontro con 20 punti e 9 assist di Mike James, 17 di Vladimir Micov e Dairis Bertans (oggi usato più spesso del solito), 14 di un Mindaugas Kuzminskas decisivo ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

Basket – Mike James fermato dai carabinieri con le pistole in mano - un video smentisce tutto : ma il giocatore si difende! : Un video smentirebbe le dichiarazioni di Mike James in merito al controllo dei carabinieri, con tanto di pistole in mano, ai suoi danni: il giocatore dell’Olimpia Milano però si difende sui social Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore intorno a Mike James. Il playmaker che sta facendo le fortune dell’Olimpia Milano, ha apparentemente vissuto diversi minuti davvero particolari, raccontati direttamente sui social. James, ...

DIRETTA MILANO TRENTO/ Streaming video e tv : il caso Mike James - Basket Serie A1 - : DIRETTA MILANO TRENTO, Streaming video e tv: Olimpia sempre prima in classifica con ampio vantaggio nonostante il primo ko in campionato.

Basket - sfogo di Mike James via Twitter : “Sono stato fermato dai Carabinieri perché nero” : Una brutta storia quella che ha per protagonista il fuoriclasse dell’Olimpia Milano di Basket Mike James. Il cestista statunitense, infatti, stando a quanto riportato dai suoi profili social sarebbe stato vittima di un’aggressione da chi non ti aspetteresti mai. Alcuni Carabinieri avrebbero infatti fermato James ed alcuni suoi amici con cui era, nei pressi della sua residenza, puntandogli contro le pistole e chiendendo loro i ...

Il Basket libero di James Harden batte Golden State all'overtime : Dicevano che era bravo, molto bravo, ma per essere un campione "deve per forza dimostrarlo contro i più forti e quasi mai contro i più forti riesce a essere stellare". Da quando il commentatore Stephen A. Smith ha detto questo nella trasmissione sportiva ESPN First Take James Harden ha deciso di non

Basket - Nba : prima gioia Lakers senza James - Toronto riparte di slancio : ... e contro i Golden State Warriors delle 73 vittorie nella regular season e definita da LeBron 'la migliore squadra mai assemblata', si sia sentito in cima al mondo: 'L'impresa del 2016 è irripetibile,...

LeBron James lancia un avvertimento al Basket americano e a Donald Trump : Sul campo, è sempre una star: nel paradiso del basket, nel campionato Nba, ha appena siglato una tripla doppia lanciando i suoi Lakers contro i Pelicans. Fuori dal campo, LeBron James è, se possibile, ancor più carismatico e diretto. Venerdì sera, sulla ribalta tv preferita, il LeBron James's The Shop sul canale HBO, quando il discorso è caduto sulle proteste dei giocatori NFL, puniti per essersi ...