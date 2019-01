Bando all' ambientalismo ultrà

Napoli - allarme furti e scippi a Materdei. I residenti : 'Siamo abBandonati' : Cinque rapine in poco più di un mese, tre auto e una quindicina di scooter rubati. E' il preoccupante bilancio che si registra nel quartiere di Materdei, alle prese con un vero e proprio 'assedio' da ...

Aeronautica Militare - prorogato fino al 4 febbraio il Bando di concorso per l’ammissione alla prima classe dei corsi delle forze armate : prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per ammissione alla prima classe dei corsi normali. Esperti della Forza Armata risponderanno in diretta Facebook il 29 gennaio dalle 14:30 alle 15:00 a domande e curiosità sul concorso Una giornata da allievo ufficiale dell’Aeronautica Militare, da vivere insieme agli allievi e alle allieve dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica: tutto questo sarà possibile il prossimo 31 gennaio, giorno ...

Corsa alla Luna - ecco il Bando europeo : 500mila euro da investire in nuove tecnologie per la futura esplorazione Lunare. È la risposta europea alla nuova Corsa alla Luna che, Nasa in testa, sta coinvolgendo tutte le principali agenzie spaziali internazionali. L’Esa rilancia la partecipazione del vecchio continente con il Metalysis-Esa Grand Challenge, bando che prevede un premio di mezzo milione per le aziende europee interessate alla conquista del nostro satellite. La sfida – ...

Cavalli abBandonati a Ferrara. "Abbiamo salvato anche le capre di Valle Lepri" : Cavalli Ferrara, arrivati quintali di fieno. "Ora i medicinali" / FOTO e VIDEO Tra le capre salvate 9 femmine erano gravide e proprio in questi giorni sono nati 11 capretti. Gli animali sono stati ...

Bando Miur : concorso per assistenti di lingua italiana all'estero per l'anno 2019/2020 : Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) ha pubblicato un Bando relativo alla selezione di laureati di secondo livello che vogliano ricoprire il ruolo di assistenti di lingua italiana presso istituti scolastici di selezionati Paesi Europei. Non si conosce ancora il numero preciso dei posti a disposizione, che verrà reso noto durante l'arco dell'anno in corso; tuttavia, a titolo esemplificativo, i posti a disposizione ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : Fernando e Julieta Si AbBandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio 2019: Julieta va a letto con Fernando. Raimundo giunge ad un manicomio… Anticipazioni Il Segreto: Julieta seduce Fernando per estorcergli informazioni su Saul Ortega! Raimundo, poi, segue il Mesia e resta sorpreso nel vederlo entrare in un ospedale psichiatrico! Adela è ancora molto grave, mentre Severo, Irene e Carmelo danno la caccia al suo stalker, ...

Salvini e il post sul gattino abBandonato - social all'attacco : "Un gattino lasciato tra la spazzatura come se fosse un ferrovecchio. Idioti e vigliacchi". Matteo Salvini in versione animalista scatena l'ira dei commentatori. Niente contro il micio abbandonato, ma ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Celia invidiosa di Trini - Lucia abBandona Samuel all’altare : La popolare soap opera “Una Vita” ottiene sempre tantissimo successo con le sue trame ricche di avvenimenti inaspettati. Negli episodi che andranno in onda in Spagna questa settimana, Celia Alvarez Hermoso pur avendo perdonato Trini Crespo proverà invidia per lei. In particolare, la moglie di Felipe, a causa del recente aborto avuto, non riuscirà ad essere felice sapendo che la matrigna di Maria Luisa Palacios diventerà madre. Lucia invece ...

Ilaria - 22 anni - abBandonata alla nascita cerca la sua mamma naturale : “Aiutatemi a trovarla” : Ilaria, una studentessa calabrese di 22 anni, non ha mai conosciuto la mamma naturale. E’ stata lasciata in ospedale dopo un "parto in anonimato". “Chi è? Quanti anni ha? Ci assomigliamo? Cosa le sarà successo? Sono tante le domande a cui vorrei dare una risposta”. A Fanpage.it, Ilaria ha confidato per la prima volta la sua storia con la speranza di poter riabbracciare la mamma, sperando che i lettori possano aiutarla.Continua a leggere

Corsa alla Luna : Bando ESA per innovazioni utili all’esplorazione spaziale : Il Vecchio Continente si prepara alla Corsa per la Luna: l’Agenzia spaziale Europea ha pubblicato il bando Metalysis-ESA Grand Challenge, che prevede un premio di 500mila euro per le innovazioni utili all’esplorazione spaziale. L’obiettivo è incoraggiare le aziende europee a sviluppare tecnologie per costruire basi Lunari a partire dai materiali presenti sul satellite, cruciali per contenere i costi delle future missioni umane ...

L'allontanamento sociale e l'abBandono fisico degli anziani : Questa scienza nata nel 19º secolo afferma che da migliaia e migliaia di anni l'essere umano anziano ha sempre goduto di grande prestigio e rispetto nella società e, quasi sempre, ne ha ricoperto il ...

Celentano - allarme rientrato : il molleggiato alle prove di 'Adrian' - ma qualcuno abBandona : Ieri era girata la notizia scioccante del ritiro di Celentano, ma, nelle ultime ore, arrivano nuove indiscrezioni. Gli...

Napoli - minacce all'ex gestore di Lanificio25 : 'Noi abBandonati da tutti' : Porta Capuana reagisce al racket. 'Qui si combattono bene e male spiega Ulderico Carraturo, pasticciere e fondatore dell'associazione antiracket Porta Capuana Le estorsioni sono un fenomeno innegabile ...

Calciomercato - il PSG trova il “gioiello” per il suo centrocampo : abBandonata l’idea Allan : Calciomercato, il PSG alle prese con la ricerca agognata di un centrocampista di spessore dopo il ben noto caso Rabiot Calciomercato, il PSG è alla ricerca di un centrocampista di qualità che possa di fatto prendere il posto di Rabiot, fuori rosa a causa della sua volontà di lasciare il club. I parigini necessitano assolutamente di un innesto nel reparto che è abbastanza in difficoltà, sopratutto per una squadra del blasone del PSG. ...