Banca d' Inghilterra si rifiuta di consegnare l' oro del Venezuela a Maduro

Brexit - Banca d'Inghilterra : "senza accordo rischio peggiore crisi dal 1945"/ Il 'no-deal' allarma la May - IlSussidiario.net : Brexit, Banca d'Inghilterra come il Tesoro: 'rischio crisi peggiore da Seconda Guerra col no-deal'. Ultime notizie, i timori della May e dei mercati