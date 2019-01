Australian Open Musetti | ' Successo dedicato alla famiglia'

La gioia di Musetti per la conquista il titolo junior agli Australian Open : Per la prima volta un atleta italiano si aggiudica il torneo junior degli Australian Open. L'impresa è riuscita nella notte a Melbuorne al 16enne carrarese Lorenzo Musetti che ha battuto l'americano ...

Musetti il baby dal braccio d'oro trionfa agli Australian Open : Lorenzo , 17 anni a marzo, è la nuova promessa del tennis italiano. È di Carrara, frequenta il Liceo Linguistico, sogna Federer e ha cominciato a giocare nello scantinato della nonna

LIVE Kvitova-Osaka - Finale Australian Open 2019 in DIRETTA : 6-7 7-5 1-1 - si decide tutto nel terzo set : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale femminile degli Australian Open 2019. Si affrontano Petra Kvitova e Naomi Osaka, in uno scontro che vale anche la conquista della prima posizione nel ranking WTA a partire da lunedì. La ceca è alla sua terza Finale Slam in carriera; ha vinto le due precedenti, a Wimbledon, nel 2011 contro Maria Sharapova (Russia) e nel 2014 contro Eugenie Bouchard (Canada). Nel corso del torneo non ha ...

LIVE Sport - DIRETTA sabato 26 gennaio : attesa per Sofia Goggia - Lorenzo Musetti vince gli Australian Open juniores! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli Sport di squadra. In mezzo abbuffata di Sport invernali, sia sulla neve che sul ghiaccio, per una giornata da vivere tutta in apnea. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: cronaca in tempo reale per sapere tutto quello che sta ...

Tennis - Lorenzo Musetti trionfa agli Australian Open : il 17enne toscano vince il torneo juniores : Sorride l'Italia del Tennis, e festeggia Lorenzo Musetti detto Lollo solo per i più intimi: classe 2002, festeggerà a marzo i suoi 17 anni con il trofeo degli Australian Open in bacheca. Il teenager ...

Australian Open Junior - storico successo italiano : trionfa Lorenzo Musetti : Missione compiuta, Lorenzo Musetti trionfa agli Australian Open Junior ed entra nella storia del tennis italiano, è il primo italiano a vincere a Melbourne. Dopo Gianluigi Quinzi a Wimbledon 2013 , è ...

Trionfo azzurro all'Australian Open - il 16enne Lorenzo Musetti vince il titolo junior : Gli Australian Open si colorano d'azzurro. Sui veloci campi in cemento di Melbourne infatti il 16enne Lorenzo Musetti, giovane promessa del tennis mondiale, proveniente da Carrara, ha vinto gli Open versione junior. L'atleta toscano, numero 4 del mondo nella categoria giovani, ha battuto in finale l'americano Emilio Nava, 17enne e numero 22 del ranking, con il punteggio di 4-6 6-2 7-6 (12) al termine di un tie-break infinito. Musetti è il ...

Tennis - storica impresa di Musetti agli Australian Open : vince il titolo junior : Melbourne si colora d'azzurro grazie alla storica impresa di Lorenzo Musetti : il 16enne italiano ha vinto il titolo junior degli Australian Open di Tennis. Il talento di Carrara si è imposto in una ...

Australian Open 2019 juniores : Lorenzo Musetti - un talento notevole da non esaltare : Un tie-break che ci rimarrà nel cuore e nel cervello. Nella Rod Laver Arena a Melbourne (Australia), sotto un sole accecante, Lorenzo Musetti, 16 anni da Carrara, ha compiuto la sua impresa: vincere nel torneo juniores degli Australian Open 2019 e compiere un primo passo importante in una carriera che noi tutti ci auguriamo sia scintillante. Una vittoria complicata contro il coriaceo statunitense, di chiare origini messicane, Emilio Nava. I due ...

Chi è il ragazzino di Carrara che ha conquistato gli Australian Open : Il successo di Lorenzo Musetti agli juniores degli Australian Open è nato in un circolo a conduzione familiare, con tre campi - due in terra battuta e uno in cemento indoor - una piccola palestra e uno spazio che fa da club house, segreteria e ristorante. Ed è anche opera dell'allenatore che questo ragazzo nato a Carrara, in mezzo alle cave di marmo, ha seguito da un circolo all'altro, fino ad approdare allo allo Junior ...

Tennis - Australian Open junior : Musetti nella storia - primo trionfo italiano : MELBOURNE - Sorride e un po' si emoziona quando riceve il trofeo da una leggenda come Ivan Lendl. Lorenzo Musetti è il primo italiano a vincere l'Australian Open junior. Carrarese, classe 2002, Ha ...

Australian Open - Musetti nella Storia : trionfa nel torneo junior : Musetti era favorito , ha già vinto sei tornei mentre Nava, numero 21 del mondo e 13 del seeding, non ne ha mai vinto uno, , ma è andato in campo un po' troppo contratto e, dopo un inizio alla pari , ...

Chi è Lorenzo Musetti - vincitore agli Australian Open Junior : La faccia tosta non manca a Lorenzo Musetti , 16 anni appena, che ha conquistato a Melbourne il primo Slam della carriera, dopo aver disputato la seconda finale di un Major consecutiva. Già finalista ...