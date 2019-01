Australian Open juniores 2019 | apoteosi di Lorenzo Musetti! L’azzurro conquista il trofeo

Apoteosi azzurra - storica vittoria per Lorenzo Musetti : è il primo italiano a conquistare l’Australian Open Junior : Il giocatore italiano supera in finale l’americano Nava, al termine di una partita infinita terminata 2-6, 6-4, 7-6(12) Il cielo sopra Melbourne si colora di azzurro, Lorenzo Musetti vince l’Australian Open Junior ed entra di diritto nella storia nel tennis italiano, diventando il primo giocatore del Belpaese a vincere il torneo di Melbourne. Una soddisfazione enorme per il classe 2002, capace di superare in finale ...

Australian Open 2019 : Kvitova-Osaka - la finale di tante prime volte : Quella che, tra poche ore, si svolgerà, sarà una finale femminile degli Australian Open molto particolare, per molti versi diversa da tante altre. Se l’anno scorso Simona Halep e Caroline Wozniacki si contendevano il primo Slam della loro vita, con la danese alla fine vincitrice sulla rumena. Sarà la prima volta di una tra Petra Kvitova e Naomi Osaka nell’albo d’oro degli Australian Open, così come per una delle due ci sarà il ...

Order of play e programmazione tv del Day 13 degli Australian Open 2019 : Da piccolo, nello scantinato della nonna a Carrara, ha trovato una racchetta da tennis e non l'ha più lasciata: oggi è dall'altra parte del mondo per vincere un "piccolo grande slam". Forza Lorenzo!

Australian Open 2019 : Novak Djokovic contro Rafael Nadal - tutti i numeri della grande rivalità : Il numero uno contro il numero due. La finale maschile degli Australian Open 2019 metterà di fronte Novak Djokovic e Rafael Nadal. L’ennesimo scontro di una battaglia infinita. Andiamo a vedere tutti i numeri di questa straordinaria rivalità. 52 – come le sfide finora giocate da Novak Djokovic e Rafael Nadal. Le vittorie del serbo sono 27, mentre quello dello spagnolo sono 25. 17 – sono gli Slam vinti in carriera da Nadal. Il ...

