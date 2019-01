Aurora Ramazzotti Foto | di rosso vestita | ma per i fan copia Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti : «Le mamme - che ci hanno dato le cose più importanti» : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Sono creasciute insieme Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, affiatate come sorelle, e oggi che mamma e figlia sono diventate grandi continuano ad essere molto complici e a raccontare il loro rapporto (anche) via social. L’ultima, ...

Aurora Ramazzotti - teneri auguri a mamma Michelle Hunziker : «Nessuno ti amerà mai quanto me» Video : Michelle Hunziker compie 42 anni e la figlia Aurora Ramazzotti le dedica un commovente Video su Instagram. Dopo la prima battuta iniziale, in cui le dice scherzando «che sta perdendo...

Aurora Ramazzotti a Goffredo Cerza : «Da quando ti conosco conosco anche me» : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, estate in MessicoAurora Ramazzotti e il ...

Le parole d’amore di Eros Ramazzotti su Aurora : “Mi piace come è cambiata” : Eros Ramazzotti torna a parlare del rapporto con la figlia Aurora, usando parole dolcissime per descrivere la 22enne nata dalle nozze con Michelle Hunziker. Classe 1996, l’arrivo di Aurora ha cambiato per sempre la vita del suo celebre papà. A lei Eros ha regalato una delle sue canzoni più famose L’Aurora, che oggi i due si divertono a cantare spesso insieme. La giovane assomiglia moltissimo ad entrambi i genitori: è bella e solare ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi confessa : “Lo abbiamo chiesto ad Aurora Ramazzotti” : Alessia Marcuzzi a Mai dire talk, tutto pronto per l’Isola dei famosi: novità e conferme sulla nuova edizione Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il 24 gennaio 2019, come molti già sapranno, Alessia Marcuzzi tornerà in prima serata su Canale 5 con il reality che l’anno scorso ha visto trionfare […] L'articolo Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi confessa: “Lo abbiamo chiesto ad Aurora ...

Mai dire Talk : Aurora Ramazzotti ha un incidente imbarazzante : Aurora Ramazzotti ha un incidente imbarazzante a Mai dire Talk E’ tornato Mai dire Talk dopo una meritata pausa natalizia ed è tornato con il Mago Forrest, la Gialappa’s Band, il parterre di opinionisti e un ospite d’eccezione: Alessia Marcuzzi. Durante lo spazio dedicatole, Aurora Ramazzotti ha fatto un’esclamazione curiosa: “L’unica cosa che ho preso da mia madre è l’alluce valgo, per questo non ...

Il Capodanno sulla neve di Aurora Ramazzotti le altre storie del weekend : Angela Ponce, solo tu nell'universoL'amore di LaetitiaLily-Rose Depp: «Quando sei indipendente e l'amore ti travolge» di Carla BardelliKristen Stewart e Stella Maxwell si sono lasciateDavid e Victoria Beckham, mega festa di Capodanno (contro le voci di divorzio) Secondo il Sun, l’ex calciatore e la stilista starebbero organizzando un party da oltre 30mila euro nella loro villa a Cotswolds, per allontanare definitivamente i rumors che li ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e lo scherzo ai condomini : la sorpresa è incredibile : Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e la sorpresa di Natale. Su Leggo.it le ultime novità. Il duo di mamma e figlia, ormai consolidato sui social, torna con un video sulle festività. Ma questa volta i protagonisti del filmato sono gli inquilini di un palazzo, a cui preparano un’incredibile sorpresa. Michelle e Aurora, in versione folletti di Babbo Natale, si sono presentate alla porta di alcuni condomini cantando canzoni natalizie. Gli ...

Aurora Ramazzotti canta con il fidanzato Goffredo alla cena di Natale di Trussardi : Il Natale è già arrivato in casa di Trussardi. alla cena organizzata dalla famosa casa di moda tanti i vip presenti in un allestimento da sogno: orsi polari, alberi illuminati e Babbi...

Aurora Ramazzotti : "Mi iscrissi al provino per X Factor ma venni scoperta" : Ospite fissa di Mai dire talk, il programma del giovedì sera che ha sancito il ritorno della Gialappa's Band e di Mago Forest su Italia1, Aurora Ramazzotti si è presentata in studio duettando con l'ex Amici Elodie Di Patrizi (che forse rivedremo a Sanremo 2019).Nel corso della seconda puntata del programma comico della rete giovane di Mediaset, la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker ha confessato di essersi iscritta ai ...

Aurora Ramazzotti : X Factor? “Mi presentai come cantante ma venni scoperta” : Mai dire talk, Aurora Ramazzotti confessa: X Factor? Prima che le proponessero il day time voleva partecipare come concorrente Aurora Ramazzotti sta ormai ampiamente dimostrando di essere pronta a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da sola. Quest’anno, per esempio, è stata scelta per far parte degli ospiti fissi a Mai dire talk, in […] L'articolo Aurora Ramazzotti: X Factor? “Mi presentai come cantante ma venni ...