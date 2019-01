Atletico Madrid | tifosi contrari all' arrivo di Morata | il coro è per il giovane Borja

Spagna - Atletico Madrid ok con il Getafe ed è a -2 dal Barcellona : L'Atletico Madrid batte in casa il Getafe e mette pressione al Barcellona capolista della Liga. I 'colchoneros' superano 2-0 il Getafe con i gol nel primo tempo di Griezmann, 27', e Niguez, 37',. ...

Liga, l'Atletico Madrid si affaccia a ridosso della vetta del campionato spagnolo, sarà l'avversario della Juventus in Champions League L'Atletico Madrid batte in casa il Getafe e mette pressione al Barcellona capolista della Liga. I 'colchoneros' superano 2-0 il Getafe con i gol nel primo tempo di Griezmann (27′) e Niguez (37′). Nella classifica del campionato spagnolo la squadra di Simeone sale a ...

Atletico Madrid-Getafe 2-0 : L'Atletico Madrid ha chiuso la partita già nel primo tempo, riuscendo a gestire l'incontro nel secondo. La prima rete è arrivata al 27° grazie a Griezmann su assist di Partey, mentre il 2-0 è arrivato ...

Inter - Vrsaljko potrebbe tornare all’Atletico Madrid già a gennaio : Sime Vrsaljko potrebbe tornare all’Atletico Madrid dopo che l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Cedric, terzino destro proprio come il croato Sime Vrsaljko alle prese con una situazione non certo piacevole. Il calciatore non gode più della fiducia dell’Inter che ha acquistato Cedric sulla corsia di destra e sta valutando le proprie condizioni per capire se operarsi o meno al ginocchio sinistro. Qualora Sime ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Inter : Perišic sul mercato per 40mln - affascina Manchester Utd e Atletico Madrid (RUMORS) : In queste ultime ore sembrerebbe che l'Inter sia Interessata a cedere uno dei suoi giocatori, Ivan Perišic. L'esterno croato sembra infatti affascinare alcuni grandi club d'Europa, come il Manchester United che è particolarmente allettato dall'idea di averlo in squadra. L'Inter finora non ha mai voluto discutere della vendita di Perišic, diversamente starebbe succedendo in questi ultimi giorni. L'esterno croato, infatti, non verrebbe più ...

Atletico Madrid - Kalinic punta i piedi - : Il valzer degli attaccanti è quasi concluso. Piatek al Milan, Higuain al Chelsea e si attende l'ufficialità del passaggio di Morata all'Atletico Madrid. C'è un dettaglio che non torna: Kalinic. Il ...

Inter - nuova proposta di rinnovo dell'Atletico Madrid a Godin : la risposta : Nuovo tentativo dell' Atletico Madrid per il rinnovo di Diego Godin . Il Corriere dello Sport rivela che i Colchoneros sono tornati alla carica con una nuova proposta economica. Altro no dell'uruguaiano, che ha ribadito la sua volontà di non firmare a determinate condizioni.

Clamoroso Inter - possibile cessione per Ivan Perisic : Atletico Madrid e Manchester United pronte all’offerta : Ivan Perisic potrebbe anche lasciare l’Inter nella sessione di calciomercato invernale, Atletico Madrid e Manchester United potrebbero sferrare l’attacco decisivo L’Inter non è certo soddisfatta dalle recenti prestazioni di Ivan Perisic. Il calciatore croato non sta incidendo sulle sorti nerazzurre e secondo quanto rivelato oggi dal Corriere della Sera, potrebbe anche essere ceduto nella finestra di calciomercato ...