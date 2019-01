Atletica – Esordio promettente di Trost a Hustopece nel salto | Fabbi super nel lancio del

Atletica – Biel Athletics Meeting di Magglingen : Folorunso all’esordio : Biel Athletics Meeting di Magglingen: Folorunso per l’esordio Tanti azzurri sabato 26 e domenica 27 gennaio al Biel Athletics Meeting di Magglingen, in Svizzera. L’appuntamento che come di consueto è molto frequentato dagli atleti italiani sarà il palcoscenico del debutto stagionale indoor di Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) nei 400 metri. La campionessa europea under 23 dei 400hs sarà in pista domenica per la prima uscita ...

Atletica – Eleonora Giorgi pronta all’esordio stagionale : “in marcia per una nuova sfida” : Eleonora Giorgi è pronta per l’esordio stagionale: le sensazioni dell’atleta messinese alla vigilia della nuova sfida in una distanza intermedia Sul cammino che porta alla 50 km di marcia, all’esordio stagionale, Eleonora Giorgi si mette alla prova in una distanza intermedia. La primatista nazionale della 20 km (1h26:17 nel 2015) sarà al via domenica 27 gennaio per un test di 35 chilometri a San Giorgio di Gioiosa ...

Atletica - Filippo Tortu sull’esordio ad Ancona : “Posso correre forte - il mio obiettivo sono i Mondiali a Doha” : E’ il giorno di Filippo Tortu e del suo ritorno alle gare. L’atleta nostrano si cimenterà quest’oggi ad Ancona, disputando i 60 metri indoor. Il velocista brianzolo ripartirà dopo una lunga pausa, visto che la sua ultima gara risale agli Europei di Berlino dello scorso agosto, dove chiuse al quinto posto nei 100 metri, in cui nel 2018 ha realizzato il primato italiano di 9.99. Il primo obiettivo di quest’anno per l’atleta delle ...

Atletica indoor - Fabbri sfiora i 20 metri nel lancio del peso - domani l’esordio di Tortu : Atletica indoor, a Padova grande prestazione di Leonardo Fabbri nel lancio del peso, un 19,92 molto interessante per il 21enne Leonardo Fabbri mette nel mirino i 20 metri. A Padova il 21enne dell’Aeronautica spedisce il peso a 19,92, seconda prestazione indoor in carriera (PB 19,95), la terza in assoluto considerando il 20,07 della scorsa estate a Leiria. Il lanciatore fiorentino aveva cominciato la propria stagione con un promettente ...