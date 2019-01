tg24.info

: Atina - Il vescovo incontra i medici cattolici - #TG24.info - - TG24info : Atina - Il vescovo incontra i medici cattolici - #TG24.info - -

(Di sabato 26 gennaio 2019) In effetti, le conquiste della scienza e dellana possono contribuire al miglioramento della vita umana nella misura in cui non si allontanano dalla radice etica di tali discipline. Per questa ...