Atalanta | dal mercato arriva un regalo per Gasperini | si tratta di Ibanez

Atalanta - effetto Gasperini : dal 2017 oltre 130 milioni dai giovani sul mercato : L'effetto Gasperini si fa sentire, in campo ma anche fuori: i risultati sportivi accompagnati da cessioni importanti per il bilancio. L'articolo Atalanta, effetto Gasperini: dal 2017 oltre 130 milioni dai giovani sul mercato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

IL FROSINONE SUBISCE UN'UMILIANTE MANITA DALL'Atalanta : Venendo alla cronaca da segnalare dopo dieci minuti la rete di testa di Mancini bravo a sfruttare un cross di Pasalic e nel finale di tempo Zapata, sempre di testa, sfrutta un traversone del solito ...

L’Inter si cautela per Icardi e blocca Zapata dall’Atalanta : L'Inter ha bloccato Duvan Zapata. Con un colpo a sorpresa la formazione nerazzurra vuole cautelarsi in caso di rottura con Icardi (Il Real starebbe pensando di pagare la clausola di 110 milioni) ed avere una alternativa al capitano per gli obiettivi di stagione. Lautaro Martinez avrebbe poi la possibilità di giocare titolare in prestito per un anno per poi rientrare alla base. I dirigenti nerazzurri hanno incontrato Fernando Villareal, il ...

Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : Birsa dal 1' : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni- Tutto pronto per il match di Coppa Italia tra Cagliari e Atalanta valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 4-3-1-2. Tante novità dal primo minuto per Rolando Maran, il quale si affiderà ai suoi fedelissimi, ma con tre novità […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: Birsa dal 1′ proviene da Serie A News ...

Gomez e l'Atalanta tentati dall'Al Hilal - : Il Papu Gomez è una vera e propria bandiera dell'Atalanta e già in estate è stato corteggiato da diversi club, italiani e non solo, ma ha deciso di rimanere in nerazzurro. A tentare il capitano dei ...

Calciomercato Frosinone - quasi fatta per Valzania dall'Atalanta : Frosinone - Quattro acquisti in programma in casa Frosinone e il primo sta per concretizzarsi. E' ormai in procinto di arrivare il centrocampista Luca Valzania . Trattativa con l' Atalanta ...

Lazio - affare low cost dall'Atalanta : La Lazio torna a guardare in casa Atalanta . Dopo il muro alzato dai nerazzurri per Hateboer , i biancocelesti, come scrive il Corriere dello Sport , puntano il mirino su Castagne , ex Genk e seguito già in passato dal direttore sportivo Tare. In scadenza di contratto nel 2020, chiuso proprio da Hateboer, il classe '95 sta trovando poco ...

Atalanta - ricca proposta dall’Arabia Saudita per il Papu Gomez : la situazione : Papu Gomez preso di mira dall’Al Hilal, una ricca proposta è giunta all’Atalanta per il proprio capitano: i dettagli Il Papu Gomez ha ricevuto un’offerta ricca ed allettante dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, l’Atalanta ha infatti risposto agli “attacchi” dell’Al Hilal per il Papu, respingendo immediatamente ogni proposta per il numero 10 atalantino. Gasperini ...

Atalanta - 6 gol al Sassuolo : è miglior attacco della Serie A. Ilicic tripletta dalla panca come Boateng : Servivano 6 gol per sorpassare la Juventus, e sei gol ha fatto. Se esistesse il titolo di "campione d'inverno dell'attacco", sarebbe dell'Atalanta: 39 reti in 19 partite, praticamente una media di 2 a ...

L'Atalanta sfiora il colpo con la Juve : Ronaldo pareggia a 10 minuti dalla fine. Vincono Samp e Lazio : Sembrava che risultato più clamoroso del pari 0-0 del Milan a Frosinone non ci potesse essere, in questa diciottesima giornata di serie A. Invece, a Bergamo, l'invincibile Juventus ha rischiato di perdere con L'Atalanta: In vantaggio dopo due minuti di gioco per un autogol di Djumsiti, i bianconeri

Atalanta-Juve 2-2 - Ronaldo entra e segna il pari. Bianconeri in 10 dal 53' : La Juve ferma la sua corsa, ma tutto sommato il punto di Bergamo è guadagnato. I Bianconeri, sotto di un gol e con un uomo in meno, riescono a pareggiare la partita con il solito Cristiano Ronaldo, ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Atalanta-Juventus 2-2 : colpo di testa di CR7 - decisivo dalla panchina : Cristiano Ronaldo ha mostrato i muscoli in Atalanta-Juventus, match valido per la 18^ giornata della Serie A: CR7 era stato lasciato in panchina da Massimiliano Allegri che aveva preferito concedere un turno di riposo al suo fenomeno ma la doppietta di Zapata aveva fatto volare gli orobici sul 2-1, mettendo i bianconeri in seria difficoltà. A quel punto è stato necessario ricorrere al portoghese che al 78′, dodici minuti dopo il suo ...

Atalanta-Juventus - Allegri si sbilancia : la decisione su Ronaldo e le ultime dall’infermeria : Si avvicina la gara di campionato tra Atalanta e Juventus, importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport, novità anche su Ronaldo: “Ci sono tre punti da portare a casa, sarà un clima diverso da tutti gli altri anni, ma noi dobbiamo rendere tutto il più normale possibile. Il mio primo ricordo di Natale da bambino? Non me lo ricordo, però ricordo una foto su un cavallo a dondolo, con me tutto ...