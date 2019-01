Applausi e proteste all’anteprima di Leaving Neverland | il documentario che accusa

Manovra - governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd : “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci : Il governo ha posto la fiducia nell’Aula del Senato sul maxiemendamento alla legge di Bilancio. Ad annunciarlo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le opposizioni hanno protestato, coi senato del Pd che hanno applaudito ironicamente in direzione dei banchi dell’esecutivo. L'articolo Manovra , governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd: “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci ...

Prima alla Scala - Applausi per Mattarella. Proteste fuori dal teatro : Tra i big dell'economia non mancano Fedele Confalonieri, Diana Bracco, Francesco Starace e Bruno Ermolli . A difendere la Scala circa un migliaio di agenti delle forze dell'ordine , di cui molti in ...