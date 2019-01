Apoteosi azzurra | storica vittoria per Lorenzo Musetti | è il primo italiano a conquistare

sportfair

(Di sabato 26 gennaio 2019) Il giocatoresupera in finale l’americano Nava, al termine di una partita infinita terminata 2-6, 6-4, 7-6(12) Il cielo sopra Melbourne si colora di azzurro,vince l’Australian Open Junior ed entra di diritto nella storia nel tennis, diventando ilgiocatore del Belpaese a vincere il torneo di Melbourne.Una soddisfazione enorme per il classe 2002, capace di superare in finale l’americano Emilio Nava al termine di un match infinito. L’azzurro si impone infatti con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6(12), chiudendo la contesa dopo due ore e sette minuti di gioco, annullando addirittura un match point all’avversario nel corso del super tie-break. Incredulo a fine gara, dopo aver ricevuto il premio niente meno che da Lendl: “ringrazio il mio team, è un grande onore essere qui. Il mio preparatore atletico ...