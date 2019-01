Anticipazioni Uomini e Donne | chi è Andrea Zelletta | il nuovo tronista

Anticipazioni Uomini e donne : Teresa bacia Andrea - Antonio rifiuta di uscire con lei : La scelta di Teresa Langella è ormai alle porte ma le sue idee sono apparse ancora abbastanza confuse nella puntata del trono classico di Uomini e donne che è stata trasmessa ieri 25 gennaio su Canale 5. In essa, la tronista ha dimostrato di essere ancora molto confusa nei confronti di Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Al primo si è avvicinata molto durante l'esterna, arrivando persino a sfiorare le sue labbra mai poi tirandosi indietro. Solo ...

Anticipazioni Uomini e donne : Lorenzo riprende le corteggiatrici - tre esterne con Giulia : Le ultime puntate dedicate al trono classico di Uomini e donne hanno dedicato ampio spazio a Lorenzo Riccardi e alla sua finta scelta, organizzata per mettere alla prova Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Le due corteggiatrici hanno reagito male alla provocazione del tronista, che ha così dimostrato che la loro risposta, in caso di scelta, sarebbe stata positiva. Claudia, pur faticando a trattenere le lacrime, ha però ascoltato le ragioni di ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Lorenzo sceglie Claudia? Parla la Dionigi : anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo: Claudia Dionigi si svela Dopo la scelta finta andata in onda ieri, 24 Gennaio 2019, Claudia Dionigi ha rivelato di essersi sentita umiliata. La bellissima corteggiatrice di Uomini e Donne credeva che Lorenzo fosse davvero pronto a lasciare il trono e viversi la sua storia d’amore al […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo sceglie Claudia? Parla la Dionigi proviene da ...

Anticipazioni Uomini e donne : dopo la finta scelta - Claudia e Giulia torneranno : La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 24 gennaio su Canale 5 ha scatenato pareri contrastanti sia in studio che nei social network. Lorenzo Riccardi ha finto di scegliere sia Claudia Dionigi che Giulia Cavaglià ed entrambe, nonostante avessero in precedenza minacciato di rifiutarlo, hanno risposto affermativamente. Non appena hanno appreso la verità sulle finte intenzioni di Lorenzo, però, sia Claudia che Giulia si sono dette deluse e ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Teresa fa una richiesta a Andrea : Teresa Langella reagisce dopo il bacio con Andrea Dal Corso a UeD Teresa Langella sarà la protagonista dell’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. La tronista partenopea, in bilico tra Kevin, Antonio e Andrea Dal Corso, si avvicinerà molto a quest’ultimo. Teresa non farà mancare le sue attenzioni però anche ad Antonio, mentre la frequentazione con Kevin sarà destinata a chiudersi presto. Oggi a Uomini e Donne verrà ...

Anticipazioni Uomini e donne - 25 gennaio : Teresa tra Antonio e Andrea - Luigi bacia Irene : Il Trono Classico di Uomini e donne torna in onda oggi 25 gennaio per la seconda e ultima puntata della settimana. Dopo avere assistito alla finta scelta di Lorenzo Riccardi e alle conseguenti reazioni delle sue corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, sarà oggi la volta degli altri tronisti e degli incontri con i rispettivi spasimanti. Si partirà da Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, che cominceranno a dimostrare di avere le idee più ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Gianni non crede alla scelta di Andrea : rivelazione : anticipazioni Uomini e Donne: Gianni non si fida della scelta di Andrea, ultime dichiarazioni I furbetti a Uomini e Donne sono sempre in agguato. Maria De Filippi, la redazione e gli opinionisti fanno ormai tanta fatica a capire di chi possano fidarsi realmente. Dopo l’affaire Sara Affi Fella, si ha sempre un po’ paura di […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Gianni non crede alla scelta di Andrea: rivelazione proviene ...

Uomini e Donne Anticipazioni : LORENZO presenta la mamma a GIULIA! : Trono classico Uomini e Donne: LORENZO indeciso tra CLAUDIA e GIULIA… Il trono di LORENZO Riccardi continua ad essere animato dall’indecisione più totale: nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, il ragazzo ha infatti ammesso che Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, le sue due corteggiatrici, siano per lui sullo stesso piano. La cosa, ovviamente, non ha fatto piacere alle due ragazze… Le anticipazioni ...

Uomini e donne - Anticipazioni : oggi in onda il bluff di Riccardi : Un nuovo appuntamento con Uomini e donne vedrà protagonista oggi pomeriggio a partire dalle 14,40 su Canale 5 una nuova puntata del trono classico e che, come ci rivelano le anticipazioni, non risparmierà le emozioni e i colpi di scena. Al centro delle vicende della puntata del 24 gennaio sarà Lorenzo Riccardi, il quale inscenerà una scelta allo scopo di mettere alla prova le due corteggiatrici Claudia e Giulia. Al termine della puntata e dopo ...

Anticipazioni Uomini e donne : Lorenzo sempre più indeciso tra le sue corteggiatrici : Lorenzo Riccardi sarà il grande protagonista della puntata di Uomini e donne che Canale 5 trasmetterà oggi 24 gennaio a partire dalle ore 14:45. In essa il tronista deciderà di mettere alla prova le sue corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, per capire se davvero gli avrebbero risposto di 'no' in caso di scelta. Per questo organizzerà per loro un siparietto romantico, nel quale informerà entrambe della propria decisione di ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Lorenzo sceglie e scoppia in lacrime : Lorenzo Riccardi prende in giro Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià a UeD Una scelta inattesa andrà in onda oggi pomeriggio a Uomini e Donne. A partire dalle 14.45 su Canale5 tornerà il Trono Classico e al centro della scena ci sarà Lorenzo Riccardi. Il tronista sarà pronto a decidere con quale delle sue corteggiatrici, Claudia Dionigi o Giulia Cavaglià, lascerà il programma. Elegante in un abito grigio, come anticipato dal video di Wittytv ...

Anticipazioni Uomini e donne del 24 gennaio : la scelta finale di Andrea Cerioli è Arianna : Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio condotta da Maria De Filippi che vedremo in onda anche domani, giovedì 24 gennaio, con la prima puntata di questa settimana dedicata al trono classico. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che si tratta di uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione dato che, come anticipato dalle Stories del profilo Instagram del people show, ci sarà la ...

Uomini e Donne - trono classico : IVAN ha dei dubbi su NATALIA [Anticipazioni] : Fin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, il tronista spagnolo IVAN Gonzalez ha portato in esterna la corteggiatrice sarda Sonia Pattarino; da qualche registrazione, la donna ha però trovato in NATALIA Paragoni una nuova rivale e tale “contrasto” sta attualmente caratterizzando il trono di IVAN. Quest’ultimo, secondo quanto segnalato dalle anticipazioni, ha discusso con entrambe le ragazze… Nelle scorse ...

Uomini e Donne : diretta e Anticipazioni della puntata del 23 gennaio : torna Angela : Eccoci giunti al terzo ed ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Alle 14.45 di oggi, 23 gennaio 2019, andrà in onda su canale 5 un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver visto nelle puntate precedenti le vicende amorose, più o meno sfortunate, di Gemma Galgani e Angela Di Iorio, continueranno i colpi di scena anche oggi....Continua a leggere