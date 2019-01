Anticipazioni Festival di Sanremo | svelati alcuni ospiti | Alessandra Amoroso e Venditti

Festival di Sanremo 2019 : Claudio Bisio e Virginia Raffaele conduttori delle serate. Ecco tutte le Anticipazioni : Una sola categoria e ventiquattro sfidanti per l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo . Questa la principale innovazione fortemente voluta dal Direttore Artistico Claudio Baglioni per la gara che appassionerà gli italiani dal 5 al 9 febbraio su Rai1 e Radio2. Sul palco del Teatro Ariston ci saranno infatti i 22 Artisti scelti dalla Commissione musicale oltre ai 2 vincitori di Sanremo Giovani, che nelle serate del 20 e 21 dicembre hanno ...

Anticipazioni Sanremo 2019 - il triste annuncio di Beppe Vessicchio : 'Non sarò al Festival' : Brutta sorpresa per tutti gli amanti del Festival di Sanremo che speravano di rivedere anche quest'anno il maestro Beppe Vessicchio sul palco dell'Ariston. In queste ore, infatti, intervistato da Il Resto del Carlino, il maestro d'orchestra ha spiazzato tutti dando il triste annuncio della sua assenza sul famoso palco della kermesse canora che anche quest'anno verrà curata dal punto di vista artistico da Claudio Baglioni, confermato per il ...