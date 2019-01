Anno giudiziario, inaugurazione procure

: Il Presidente #Mattarella alla Corte di #Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 - Quirinale : Il Presidente #Mattarella alla Corte di #Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 - Mov5Stelle : In diretta dalla cerimonia per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019, l'intervento del ministro della Giustizi… - minGiustizia : L'anno giudiziario che inauguriamo deve necessariamente rappresentare una svolta. La #giustizia finalmente è una pr… -

Apertura dell'nelled'Italia.Il pg di Milano,Alfonso, ha lamentato la "grave situazione" per carenze di organico.Boom delle richieste di asilo, secondo la presidente della Corte d'Appello, Tavassi. A Catania il presidente della Corte d' Appello Meliadò rileva come restino numerosi i procedimenti per fatti di criminalità organizzata.A Roma,il procuratore generale Salvi ha evidenziato "una drastica riduzione"degli omicidi volontari,50% meno del 2015, dato che porta la capitale a essere tra le più sicure.(Di sabato 26 gennaio 2019)