Anno giudiziario a Bologna | emergenza furti nelle case e reati sessuali

Anno giudiziario - toghe contro dl Sicurezza. ‘Scorciatoia - nutre illusione repressiva’. ‘Perso senso di umanità - pietà è morta’ : Roma, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Brescia. Nelle celebrazioni per l’apertura dell’ Anno giudiziario i procuratori generali e i presidenti delle Corti d’Appello di alcuni dei maggiori tribunali d’Italia h Anno preso posizione sulle politiche adottate dal governo sulla questione immigrazione. Nel mirino delle toghe è finito in particolare il decreto Salvini, sui cui effetti il pg di Palermo Roberto Scarpinato esprime ...

Anno giudiziario - inaugurazione procure : 10.24 Apertura dell' Anno giudiziario nelle procure d'Italia.Il pg di Milano,Alfonso, ha lamentato la "grave situazione" per carenze di organico.Boom delle richieste di asilo, secondo la presidente della Corte d'Appello, Tavassi. A Catania il presidente della Corte d' Appello Meliadò rileva come restino numerosi i procedimenti per fatti di criminalità organizzata.A Roma,il procuratore generale Salvi ha evidenziato "una drastica riduzione"degli ...

Anno giudiziario - boom di ricorsi di migranti sulle richieste d'asilo : +500% : Il richiamo a non arretrare nella difesa dei diritti umani, con la sottolineatura dell'aumento del 500% dei ricorsi dei migranti in Cassazione, sono tra i temi forti toccati dal Primo Presidente...

Bonafede : Anno giudiziario deve rappresentare svolta per Giustizia : Roma, 25 gen., askanews, - 'Dal mio punto di vista, oggi ci troviamo ad inaugurare un anno giudiziario che deve necessariamente e improrogabilmente rappresentare una svolta per la Giustizia italiana, ...

Anno giudiziario al via 'Boom di ricorsi su richiesta d asilo' : Sono 'aumentati in maniera inattesa' i ricorsi civili in Cassazione, +21,7%, sulle richieste d'asilo, a causa 'dell'incremento delle sopravvenienze in materia tributaria', +9,8%, e, soprattutto, in ...