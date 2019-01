Ancora tensioni sul caso Diciotti | Salvini | invasione di campo da qualche giudice di

Borse giù su tensioni negoziato Usa-Cina. A Milano Ancora Tim ko : La Banca centrale ha anche deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, attualmente in territorio negativo, e di confermare il piano di stimolo all'economia per i prossimi tre anni. Secondo le ...

Lega-M5s - Ancora tensioni. Dalle trivelle al Circeo - l'ambiente divide : Il ministro dell'Interno Salvini: "No alle trivelle? Così non si campa". Governo ko sulla nomina di Antonio Ricciardi a presidente del Parco del Circeo: Lega boccia la proposta dei Cinque stelle . Il ...

Ancora tensioni M5s-Lega su Tav - Conte tiene punto su migranti : Mentre la Lega propone la strada del referendum sulla Tav, Luigi Di Maio continua a porre paletti: se "un'analisi costi-benefici ci dice che e' un'opera che non sta in piedi non ha senso realizzarla", spiega. Ed Ancora: "Credo che dobbiamo essere lineari, perche' la soluzione migliore e' sempre quella piu' semplice". "Se ci si dice che l'opera non sta in piedi allora si blocca il processo di costruzione". Oggi durante la conferenza dei ...

Manovra - Ancora tensioni nel governo. Da Conte richiamo all'unità : Giuseppe Conte nel teramano e Matteo Salvini a Milano: è un Natale all'insegna della solidarietà quello del governo giallo-verde. Ma a Roma, su Manovra e reddito di cittadinanza sono ancora scintille. ...

Wall Street attesa in calo Ancora su tensioni commercio globale : Wall Street potrebbe riaprire ancora le contrattazioni in ribasso quest'oggi , dopo aver perso la scorsa settimana circa il 4,5%. A penalizzare il mercato americano concorrono le consuete tematiche ...

Ancora tensioni sul testo. E alla Camera la manovra slitta : Un nuovo stallo sulla manovra economica fa slittare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario ...

Ancora tensioni Mosca-Kiev - l'Ucraina vieta l'ingresso a uomini russi | : Il presidente Poroshenko ha annunciato che sarà impedito ai soggetti di sesso maschile di età tra i 16 e i 60 anni di entrare nel Paese. La russia al momento non intende replicare con misure speculari,...