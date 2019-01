Nuovo "Travel Book" di Trenitalia. Alla scoperta del Patrimonio Mondiale Unesco : Il Pass Italia è il più venduto in tutto il mondo nell'ambito dei prodotti One Country. Per ulteriori informazioni: www.fsitaliane.it

Lino Banfi : "All'Unesco promuoverò orecchiette e ravioli - magari insieme a Giovanni Rana" : Lino Banfi entra nella commissione Unesco: lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio alla kermesse M5s sul reddito di cittadinanza qualche giorno fa. Da quel momento in poi, pioggia di critiche per la scelta del rappresentante italiano presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Oggi a parlare della nomina giunge lo stesso Banfi dalle pagine de Il Gazzettino.Non mi sono ancora insediato e mi ...

BAlle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : è vero che Lino Banfi è stato nominato ambasciatore Unesco? : Ci avevano detto che il Decreto dignità avrebbe sterminato centinaia di migliaia se non un milione, addirittura, di posti di lavoro: è vero?. Ci hanno detto che Lino Banfi è stato nominato niente meno che ambasciatore dell’Italia presso l’Unesco: è vero? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 18esimo appuntamento della seconda stagione di Balle Spaziali, un programma realizzato in esclusiva per la piattaforma ...

Banfi - l'Economist attacca : 'L'Italia nomina All'Unesco una star della commedia sexy' : L'approdo di Lino Banfi all' Unesco , l'agenzia delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, continua a far discutere e a sorprendere. La nomina dell'attore alla commissione nazionale per l'Unesco in rappresentanza del governo italiano arriva infatti anche sulle pagine ...

5 cose su cui riflettere mentre Lino Banfi va All'UNESCO : La nomina di Lino Banfi alla Commissione Nazionale per l’Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), in sostituzione dello scrittore e documentarista Folco Quilici, defunto lo scorso anno, ha destato non poche discussioni e proteste. In molti hanno ritenuto inappropriato l'inserimento dell'attore pugliese nell'organo che per il nostro paese promuove l'attività dell'importante istituzione che tutela la cultura e ...

Centinaio 'Banfi All Unesco Nomineremo Bocelli commissario tecnico della Nazionale' : Modalità che hanno preso in contropiede anche Centinaio: 'Massimo rispetto per Banfi, ma se si voleva scegliere una personalità del mondo del cinema ce n'erano di assai più conosciute all'estero', ...

Adrian divide : surrale come Lino Banfi All'Unesco e il mercato del Barcellona : Genio surreale oppure ordinario banale? Gli ultimi giorni stanno proponendo agli italiani, tra spettacolo, politica e calciomercato un mix di contenuti che neanche Samuel Beckett avrebbe saputo immaginare. A partire dalla tv, dove lo spettacolo Adrian di Celentano in onda su Canale 5 sta spiazzando tutti ...

E invece io vi dico che nonno Libero è l'uomo giusto All'UNESCO. Ecco perché : ... raccogliendo e collegando migliaia di diverse esperienze e studi realizzati in tutto il mondo, nei suoi molteplici campi d'intervento: educazione, scienza, cultura, comunicazione, informazione. La ...

Lino Banfi/ Da Al Bano e Romina passando dAll'Unesco : 'Mi sento Lino di Mameli' - 55 passi nel sole - : Lino Banfi è tra gli ospiti che omaggeranno Al Bano e Romina per la prima puntata di 55 passi nel sole. Info, news e anticipazioni , 23 gennaio 2019,

Non indignatevi per Lino Banfi All’Unesco - dovevate farlo quando Renzi giocava Alla PlayStation : Inutile indignarsi per Lino Banfi rappresentante del governo italiano all'Unesco. La deriva è iniziata con i leader della sinistra che si lasciavano fotografare alla PlayStation e mettevano in disparte i migliori intellettuali chiamandoli "gufi", sancendo il primato della comunicazione sulla politica.Continua a leggere

Lino Banfi All'Unesco : «Porterò il sorriso tra i plurilaureati. La Bizona? No - farò uno schema diverso» : di Franco Pasqualetti 'Il mio primo incarico politico? Veramente sono stato anche l'onorevole Binetto con Checco Zalone, nel film Quo vado,: anzi, forse è davvero tutta colpa sua se ho detto di sì a ...

Lino Banfi : "La nomina All'Unesco? Pensavo a uno scherzo - ma la merito in pieno" : La sua nomina alla commissione italiana per l'Unesco, annunciata in pompa magna da Luigi Di Maio nel corso dell'evento sul reddito di cittadinanza, ha suscitato molte critiche. Ma Lino Banfi è contento dell'incarico ricevuto e delle polemiche dice "chiacchiere che non leggerò". L'attore in un'intervista a Il Corriere della Sera racconta come ha reagito quando gli è stata proposta la designazione e cosa ha intenzione di fare ...

Storia di Lino Banfi - dAlla commedia sexy All'Unesco : Negli anni Settanta ottiene un discreto successo grazie ai suoi spettacoli al teatro SancarLino di Roma, dove nel 1972 si esibisce in un cabaret insieme a Carletto Sposito e Anna Mazzamauro e poi con ...

Lino Banfi All’Unesco «che ci azzecca?» - direbbe Nonno Libero : “Quando mi hanno chiamato, ho detto: Ma che c'entro io con la cultura?” ...