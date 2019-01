Alle 18 giochiamo in diretta all' ultima fatica di BioWare | Anthem

Alle 18 giochiamo in diretta all'attesissimo Anthem : Anthem è senza dubbio uno dei titoli più chiacchierati di questi mesi, inoltre per certi versi questo action\RPG rappresenta una possibilità di riscatto da parte di Bioware, dopo la pubblicazione del controverso Mass Effect: Andromeda.Il titolo è atteso su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 22 febbraio e se siete curiosi di conoscere nuovi dettagli su quello che vi aspetta, vi invitiamo a seguirci durante la prova della VIP Demo in compagnia del ...

Alle 12 : 15 giochiamo in diretta all'attesissimo Resident Evil 2 Remake : Siamo solo a fine gennaio ma potremmo trovarci tra le mani uno dei migliori giochi di questo 2019 e nel caso in cui non ci crediate non perdetevi la nostra recensione dedicata. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente dell'attesissimo Resident Evil 2 Remake.Il ritorno dell'iconico secondo capitolo del franchise Capcom sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One solo a partire dalla giornata di domani ma nel caso in cui siate curiosi di scoprirne i ...

Juventus - Allegri : 'Da domani ci giochiamo la stagione. Sul razzismo ci si riempie la bocca di slogan' : ' Per ora i ragazzi hanno fatto delle belle vittorie, ma non abbiamo portato a casa nulla. Da domani al primo giugno ci giochiamo l'intera stagione ' . Così Massimiliano Allegri alla vigilia della ...

Juventus - Allegri : 'Modulo? Giochiamo col 4-3 e poi un po' di casino davanti' : TORINO - Una vittoria per chiudere il discorso qualificazione e magari blindare già il primo posto. Massimiliano Allegri non vuole distrazioni nella gara interna contro il Valencia già battuto 2-0 all'...

La pressione di SpAlletti per far ripartire l'Inter : "Ci giochiamo il futuro" : Durante una stagione ci sono certi momenti che possono segnarne il prosieguo in modo definito. Per l'Inter lo snodo cruciale è arrivato, per stessa ammissione del suo allenatore, Luciano Spalletti: "Ci giochiamo una fetta importante del nostro campionato e del nostro futuro". Perché dopo la partita di stasera contro il Frosinone, i nerazzurri sono attesi mercoledì prossimo dal Tottenham a Londra con l'obiettivo di chiudere il discorso ...

Inter-Frosinone - SpAlletti : "Ci giochiamo un pezzo di futuro" : Milano, 23 novembre 2018 " Guai a sottovalutare la partita col Frosinone . E' questo il chiaro messaggio di Spalletti alla vigilia del match, domani, sabato 24 novembre, alle 20.30, che sancisce l'...

SpAlletti - ora ci giochiamo il futuro : ANSA, - MILANO, 23 NOV - "Quella col Frosinone sarà la prima di un pacchetto di partite difficile, di un tour in cui andiamo a giocarci una fetta importante del nostro futuro". Lo ha detto il tecnico ...

SpAlletti : "Ora ci giochiamo il futuro - serve un atteggiamento da Inter" : Dopo il 4-1 incassato con l'Atalanta e gli impegni delle nazionali, l' Inter riparte in campionato dal Frosinone . E Spalletti suona la carica: "In questo pacchetto di partite ci giochiamo una fetta ...