Alessandro Cattelan criticato per il libro che legge alla figlia

(Di sabato 26 gennaio 2019) Su “Instagram ”ha postato una foto dovesua bimba il“La bambina con i due papà” e subito sui social sono iniziate a criticare la scelta del conduttore bollando l’omose…..altà come «contro natura».però ha avuto la risposta pronta. Dopo il tenero post del conduttore, una pioggia di critiche ha invaso il suo profilo Instagram. «L’omoses…..ualità è lo stadio finale dell’evoluzione umana. Poi c’è l’estinzione». E ancora: «Io non me la prendo con chiquesti libri, ma con chi li scrive. La natura esiste e andare contro natura non porta a niente di buono». Ma ecco la risposta del conduttore: «Dovesse venirti l’influenza, mi raccomando non prendere l’aspirina. È contro natura». La replica al vetriolo diha conquistato quasi 4mila like.