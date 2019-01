Alessandra Amoroso | fidanzato | età e vita privata La carriera

Dalla tua parte di Alessandra Amoroso - testo e significato : una dedica agli eroi sconosciuti di tutti i giorni : testo e significato di Dalla tua parte, il nuovissimo singolo di Alessandra Amoroso in rotazione radiofonica dal 4 gennaio 2019. Il brano è il terzo inedito estratto dal suo ultimo lavoro discografico intitolato 10 e pubblicato lo scorso ottobre. In attesa della sua prossima tournée, Alessandra Amoroso rilascia il suo nuovo singolo “Dalla tua parte” è il titolo del nuovo singolo di Alessandra Amoroso disponibile su tutte le ...

Alessandra Amoroso in radio con il nuovo singolo “Dalla tua parte”svela i dettagli del nuovo tour : Da oggi arriva in tutte le radio il nuovo singolo di Alessandra Amoroso “Dalla TUA PARTE”. Dalla parte di chi si mette in gioco per i propri valori e per le proprie idee, in ogni sentimento. L’artista con il nuovo album “10” ha già conquistato il DISCO DI PLATINO, dopo aver debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI – GFK e aver conquistato il DISCO D’ORO a una sola settimana dall’uscita del disco. In questi giorni sta lavorando con il ...

"Dalla tua parte" - il nuovo singolo di Alessandra Amoroso da oggi in radio : Il 2019 inizia alla grande per la cantante, oggi il nuovo singolo arriva in radio e a marzo inizia il suo tour

Il Concerto di Natale in Vaticano il 24 e il 25 dicembre su Canale 5 : tutti gli ospiti da Ermal Meta ad Alvaro Soler - Elisa e Alessandra Amoroso : Il Concerto di Natale in Vaticano torna su Canale 5 con tanti ospiti italiani ed internazionali. Lo spettacolo, registrato lo scorso 15 dicembre nell’Aula Paolo VI di Città del Vaticano, verrà trasmesso in prima serata lunedì 24 dicembre alle ore 21.30 e in replica martedì 25 dicembre alle ore 14.45, sempre su Canale 5. Il 26° Concerto di Natale in Vaticano è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede, a favore ...

Concerto di Natale in Vaticano 2018 / Diretta - ospiti e scaletta : Alessandra Amoroso e zio Gerry... : Concerto di Natale in Vaticano 2018 torna in onda su canale 5: sul palco, tra gli altri, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Alvaro Soler , oggi, 24 Novembre,

CONCERTO DI NATALE IN VATICANO 2018 / Diretta e scaletta : ospiti Ermal Meta e Alessandra Amoroso : CONCERTO di NATALE in VATICANO 2018 torna in onda su canale 5: sul palco, tra gli altri, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Alvaro Soler , oggi, 24 Novembre,

Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso atteso a gennaio dopo Trova un modo (audio e testo) : Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso dopo Trova un modo. Il brano arriva in radio dal 4 gennaio ed esprime vicinanza nei confronti di coloro che amano mettersi in gioco con sentimento in tutte le circostanze. Il singolo è estratto dal nuovo album 10, con il quale ha già conquistato il disco di platino e il disco d'oro a una sola settimana dal rilascio del nuovo lavoro che ha voluto anticipare con il singolo La stessa, ...

Alessandra Amoroso al Bambin Gesù di Roma per un pomeriggio in allegria per Vivere a colori : Alessandra Amoroso al Bambin Gesù di Roma ha raggiunto i piccoli pazienti ricoverati per un pomeriggio da trascorrere in allegria con la musica di Vivere a colori. L'artista di Galatina ha anche raggiunto la piccola Gioia, che in questi mesi è ricoverata in attesa di un trapianto di cuore. La Bambina ha ricevuto la visita anche di altri artisti che hanno voluto esprimerle la loro vicinanza e dare conforto alla famiglia che da settimane non ...

Un successo il concerto di Alessandra Amoroso a Bari per La Notte dei Doni con i successi di 10 (video) : Il concerto di Alessandra Amoroso a Bari è stato un successo. D'altro canto, non ci si poteva aspettare diversamente visto il successo del suo ultimo album, 10, del quale ha cantato diversi brani. L'artista salentina è quindi tornata nella sua terra per partecipare al concerto voluto dalla Banca Popolare di Bari, con una serie di eventi che continueranno fino alla vigilia di Natale. Sul palco dell'evento, Alessandra Amoroso ha ...

Alessandra Amoroso ritorna su Radio Subasio - Speciale Per Un’Ora d’Amore : Alessandra Amoroso ritorna su Radio Subasio il 14 dicembre 2018, per condurre lo Speciale Per Un’Ora d’Amore. Un’occasione importante che permetterà alla cantautrice di raccontarsi ai microfoni dell’emittente Radiofonica e rivelare la sua personale playlist musicale. Per assistere alla trasmissione ed ascoltare Alessandra Amoroso, sarà sufficiente sintonizzarsi dalle 22.00 in poi.Alessandra Amoroso ad un passo dal ...

Alessandra Amoroso si sposa con Stefano Settepani? : Sarà rimasta immobile alla proposta di matrimonio Alessandra Amoroso, la cantante salentina nata nella scuola di canto e ballo di Amici di Maria de Filippi. Infatti, a pochi giorni dal Natale, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha diffuso la notizia che l'artista potrebbe convolare a nozze con il produttore Stefano Settepani dopo tre anni di fidanzamento. Retroscena Blogo: Alessandra ...

Alessandra Amoroso : Festival di Sanremo e nozze con Stefano nel 2019 (RUMORS) : Mercoledì 12 dicembre sono trapelati due interessanti gossip su una cantante molto amata: Alessandra Amoroso. Tvblog e Chi, infatti, hanno riportato alcune indiscrezioni sul futuro prossimo della pugliese, una professionale e l'altra sentimentale. Il sito d'informazione ha fatto sapere che la vincitrice di Amici sarebbe vicinissima alla firma del contratto che la porterebbe a calcare il palco del Festival di Sanremo, non come concorrente in gara ...

Alessandra Amoroso e Fabrizio Moro premiati a Roma Videoclip come artisti dell’anno : Tra i tanti, anche Alessandra AMoroso e Fabrizio Moro premiati a Roma Videoclip come artisti dell'anno ma anche per alcuni rilevanti lavori che hanno rilasciato nel corso dell'ultima annata. Il cinema si è quindi unito alla musica per una serata all'insegna delle celebrazioni, nei quali non sono mancati gli interventi degli artisti coinvolti e premiati durante la serata che si è tenuta nella serata dell'11 dicembre presso gli Studi di ...

Retroscena Blogo : Alessandra Amoroso ospite a Sanremo 2019 - è quasi fatta : Finalmente, verrebbe da esclamare: Alessandra Amoroso, secondo quanto risulta a Blogo, sarebbe ad un passo dalla chiusura dell'accordo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, in programma il prossimo febbraio con diretta su Rai1.Stando a quanto ci risulta, infatti, la cantante salentina nata ad Amici di Maria De Filippi sarebbe in trattativa avanzata per prendere parte in veste di ospite alla kermesse diretta e condotta da ...